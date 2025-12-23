【錯誤】蘇門答臘象正試圖救起一隻被急流沖走的老虎？虛構內容！實為AI生成影片

網傳「當印尼蘇門答臘地區遭遇山洪襲擊時，一段罕見而感人的畫面被記錄下來」、「影片中，一隻蘇門答臘象正試圖救起一隻被急流沖走的老虎。」的訊息和影片。經查證，傳言影片經 AI 偵測工具確認，是 AI 生成畫面；該影像至少在 2025 年 12 月 15 日就開始以印度文在網路上流傳，之後又被時常轉傳錯假影像資訊的 X 帳號 Gabriele Corno 以英文發布，現在還出現其他相同敘事的不同版本 AI 影片，為錯誤訊息。

大象救一隻被急流沖走的老虎影片？



原始謠傳版本：



當印尼蘇門答臘地區遭遇山洪襲擊時，一段罕見而感人的畫面被記錄下來。影片中，一隻蘇門答臘象正試圖救起一隻被急流沖走的老虎。這難得一見的瞬間在印尼社群媒體上迅速走紅。 儘管它們在食物鏈中通常處於不同位置，但自然災害讓這兩種野生動物展現出了令人驚訝的"人性化"一面。 以上是蘇門答臘象在山洪中英勇拯救老虎的完整驚險時刻。



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片是否為真實畫面？



（一）檢視網傳影片，畫質非常模糊，能依稀看見一隻像是老虎的動物在湍急的水流中爬上大象的背，但這件事本身就很不合理；透過 AI 偵測工具 Hive Moderation、AI or Not 等工具檢測，結果顯示其為 AI 生成的可能性極高。















（二）印度事實查核單位「Only Fact」也在官方 X 帳號發文指出，網傳影片不是真實畫面，是透過 AI 生成的影像。











網傳影片的流傳脈絡



（一）查核記者透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片的關鍵畫面後進行搜尋，試圖尋找此影片的原始來源，但此影片經過無數次的轉傳，已無法確認最初來源和製作的人是誰。









但可以知道，此影片至少在 2025 年 12 月 15 日就以印度文的方式在網路上流傳，是印度社會黨領袖 I.P. Singh 在其官方 X 帳號上發布，他在貼文中以此抨擊人類的恐攻事件，指出大象和老虎的天性完全不同，卻能拯救對方。



（二）之後，這個影片開始被傳到英文世界，其中最熱門的一則社群貼文是 X 帳號「Gabriele Corno」在 2025 年 12 月 16 日發布；檢視該帳號，雖然他的簡介中宣稱作品是原創，但其上傳或轉推的內容有許多都是 AI 生成。









Gabriele Corno 多次被知名影像查證專家 Janne Ahlberg 指正其發布內容有問題，Janne Ahlberg 所設立的 X 帳號「HoaxEye」曾在 Gabriele Corno 的推文留言揭露其影像經過後製或原始出處，但現在他在 X 上已經被 Gabriele Corno 封鎖。









（三）影片在網路上爆紅後，還出現其他相同敘事、不同畫面的 AI 生成影像，建議民眾看到這類訊息時應小心求證。











結論



網傳影片為 AI 生成，並非真實畫面，因經過無數次轉載已無法得知其原始來源，但可以知道起先是以印度文在網路上流傳，之後又被時常轉傳錯假影像資訊的 X 帳號 Gabriele Corno 以英文發布，為錯誤訊息。



資料來源：



Only Fact X