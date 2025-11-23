【錯誤】衛福部內部警告？5種熱門運動已被列入黑名單？不實誇大說法！醫師詳解

網傳「衛福部內部警告」、「這 5 種熱門運動已被列入中老年健康黑名單」，內容提到「久坐後報復性劇烈活動」、「公園槓腿壓腿運動」、「追求數量的快速深蹲」、「長時間騎行」、「長期過度運動」可能造成血栓，導致腦梗、心梗。內容使用了大量的負面用字，一般人看到這樣的敘述應該也能知道這是不好的、是應該避免的，傳言只是把這些一般人已知不適當的情況集大成講在一起而已，就算是好意提醒、但也意義不大。此外，傳言將這些不好的情況講成會血栓、會栓塞，專家強調這是誇大的說法，一般健康的人、沒有病史或危險因子的人，即使中高齡，做這些動作也不需要擔心；而傳言「衛福部內部警告」的標題，則是查無出處的錯誤內容。

衛福部內部警告 5 種動作的黑名單？



原始謠傳版本：



衛福部內部警告！這5種“熱門運動”已被列入“中老年健康黑名單”！再不停止，下一個腦梗、心梗可能就是你！#血栓 #腦梗 #心肌梗塞 #肺栓塞 #老年健康 #心血管 #運動 #深靜脈血栓 #醫生 #養生



主要在社群平台和 YouTube 流傳這樣的影片：





查證解釋：



MyGoPen 致電諮詢新光醫院健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳，他表示「血栓」（Thrombus）指的是心血管系統內的局部血液凝塊，而「栓塞」則是血栓被血流帶到遠處、卡住血管，造成血流中斷、形成「栓塞」（Embolus），深層靜脈「血栓」確實可能會導致「栓塞」的問題，但是傳言將下肢所有的突然運動，或是脫水、長時間久坐久站沒有運動，通通都歸為可能形成血栓、甚至嚴重到會栓塞。



柳朋馳醫師表示，實際上人體的血液系統中一直都有血栓形成，血管的內皮細胞無時無刻不在受傷，但不是每次受傷就形成血栓、變成游走的幽靈之類的，實際上並沒有那麼誇張，人體血液系統中的「纖維蛋白溶解系統」具有溶解血栓的物質，整體會變成一種平衡，但是血管內皮細胞嚴重受傷、受傷位置很多造成血栓，或是癌症病史，都會使血液中的「纖維蛋白原」過高，可能增加血栓的風險，或是長時間臥床、或先天性疾病，也都是高風險族群，但若是能正常活動的人，血液、血管基本上正常，如果也沒有過度脫水，這樣的情況即使是中高齡的族群，也不至於因為就這樣形成血栓，或甚至因此就發生栓塞。





（一）特殊族群本來就應避免劇烈運動 非指正常人



2021 年 11 月提出的「【易誤解】長壽不在於運動，而在於靜養的影片？一輩子心跳次數是有限的？多為錯誤說法」查核報告，國泰綜合醫院心血管中心心臟內科醫師陳玠宇在該報告中提到：



（1）運動或是從事負荷工作時，心跳就會加速；或是情緒等因素也會影響心跳。以人類來說，正常的心跳速率為每分鐘 60 至 100 下，但是如果有三高共病症，像高血壓、糖尿病、高血脂，或是冠狀動脈阻塞、心衰竭的病人，心跳越快反而會增加心臟負荷、導致更不好的結果。

（2）當病患還在生病急性期、控制不佳，或有較嚴重的心衰竭狀況的患者，心臟已無力再去過度負荷，所以會不建議上述病人過度運動。

（3）有些人因為本身有骨關節病變或是骨折，就不可能去運動。所以還是要依身體狀況而定。

（4）如果身體處於虛弱的狀態，當然就沒辦法從事比較劇烈、激烈的運動，因為會增加身體的負荷，而且身體還未康復時進行激烈運動，也可能增加身體過多的負擔。

（5）飯後 2 小時以內不要做激烈運動，先讓胃部有足夠的消化，飯後散步則沒有關係。飯前半個小時至 1 個小時內，應盡量避免做過多的運動，以免影響到後續的進食和消化。



由上述醫師說法可知，特定族群不適合劇烈運動，但健康的一般人不在此限，傳言卻說成「中老年健康黑名單」，意指所有中老年都不適合，網傳說法錯誤。





（二）一般人的壓腿是伸展肌肉、筋膜 不是故意摩擦



柳朋馳指出，壓腿槓腿牽涉到柔軟度的問題，有些人本來就有椎間盤突出、或是柔軟度沒那麼好，壓腿的過程中會增加肌肉拉傷，或椎間盤受傷的風險，所以建議中高齡族群如果平常沒有在做這些動作，不能因為看到別人做就跟著做，每個人的柔軟度差異很大，需要先練習。



此外，壓腿通常是單腳站立，如果核心肌力不好的人，有可能因此重心不穩摔跤，反而增加了骨折的風險，至於到底會不會因為壓腿槓腿就形成血栓，柳朋馳認為動作上並沒有這麼嚴重，比較可能的風險反而是肌肉、骨骼、關節、筋膜的拉傷，這些運動傷害的風險還比血栓的問題嚴重，有上述疑慮的病人其實應該循序漸進，或是先從一些簡單的伸展動作開始、而且還要有足夠的熱身，才不會欲速則不達。傳言說法太過誇大。





（三）傳言對深蹲的定義錯誤



MyGoPen 查看傳言影片，影片 10 分 30 秒處提到「深蹲蹲到最低點時，大腿和小腿會緊緊地折疊在一起，強烈的擠壓腹股溝」。但根據網路上具代表性的公開資料、台中榮總的衛教指出，深蹲的基本原則包括「下蹲至大腿平行地面程度，維持約 3 到 5 秒，然後身體站起回原起始姿勢」，但傳言卻說「大腿會碰到小腿」，傳言對深蹲的定義已經錯誤，後面當然會是錯誤的內容。















資料來源：台中榮總 中榮醫訊 - 「深蹲」運動好處多 但你蹲對了嗎 ? 深蹲」運動好處多 但你蹲對了嗎 ?





（四）長時間騎自行車



柳朋馳強調，騎自行車其實是有標準姿勢的，如果姿勢錯誤的話，會增加下背痛、椎間盤突出的問題，或是會壓迫到骨盆腔神經，導致尿失禁或影響性功能，但騎自行車的動作過程中，下肢其實一直都在動，不至於循環不佳，除非另外有水喝得不夠的問題，這時反而要擔心心跳加速、熱衰竭等等的風險，而不是擔心血栓了，在血栓的風險之前，已經有很多其他的問題先出現、更需要擔心。傳言說「長時間騎車會血栓」，沒有提先出現的問題、只講後出現的問題，為不完整片段資訊的錯誤說法。





（五）長期過度運動



傳言提到「長期過度運動」，但是：



（1）上述「【易誤解】長壽不在於運動，而在於靜養的影片？一輩子心跳次數是有限的？多為錯誤說法」查核報告，國泰醫院心臟內科醫師陳玠宇也提到「適度運動可以幫助維持健康和心肺功能的訓練，延緩老化，並不會因為運動而加速老化」。

（2）ＭyGoPen 於2025 年 6 月發表的「【誤導】網傳中老年健康養生之道YouTube影片？恐嚇誇大標題勿過度解讀！醫師詳解」 查核報告中柳朋馳也指出，臨床上常見的情況是當醫師提醒病人要多運動，病人馬上發憤圖強去運動，結果肌力、柔軟度跟不上反而造成運動傷害，他提醒特別是肌少症的患者一定要先把肌肉量訓練起來，而一些退化性關節炎的病患應該先治療 ，或是邊治療邊復健、一邊進行一些醫囑認為可接受的運動，這樣才能夠慢慢緩減不適、也達到增強體力的效果。 但如果是身體不適的情況、又過度錯誤運動，或是已經是錯誤的結構之下又再去運動，這時候反而會症狀加劇。



由上述專家說法可知，適度運動有益健康、過度運動反而提高風險，更何況是傳言所說的「長期過度運動」，錯誤的行為對身體有害，對健康的人或是高風險族群都是如此，傳言並無特殊之處。





結論



總結而言，傳言將所有下肢的突然、劇烈、長時間的運動，通通講成可能導致血栓的形成、甚至變成血管栓塞，但專家表示，即使是中高齡族群，只要血液、血管正常，沒有被醫生說是心血管疾病、血栓的高風險族群，做上述的動作其實是不需要擔心的，傳言雖是好心提醒，但誇大不實的內容反而可能造成誤解、恐慌，傳言說法錯誤。



衛教資源：



國健署 - 銀髮族健康體能



諮詢專家：



新光醫院 健康管理部醫療副主任、家醫科醫師 - 柳朋馳



提供 AI 生成摘要宣導：





