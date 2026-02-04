【錯誤】西班牙高鐵慘案曝光？日立造假撕碎日本品質神話？無根據說法！內容農場頻道虛構影片

網傳「45人遇難！西班牙高鐵慘案曝光，日立造假撕碎日本品質神話」的訊息和影片。經查證，2026 年 1 月西班牙高鐵發生重大事故，導致至少 45 人死亡、150 多人受傷，初步調查顯示，事故原因指向鐵軌可能在這之前已經有斷裂情形，目前仍待進一步分析，傳言影片宣稱和日本日立集團有關為錯誤訊息，且且發布影片的 YouTube 頻道「老裡看中外」是典型的內容農場頻道，不建議民眾觀看此類影片。



西班牙高鐵慘案曝光，日立造假撕碎日本品質神話？



原始謠傳版本：



45人遇難！西班牙高鐵慘案曝光，日立造假撕碎日本品質神話



並在社群平台流傳這樣的影片：





查證解釋：





西班牙高鐵脫軌事故肇因和日立有關？



綜合《路透社》（Reuters）、《歐洲新聞台》（Euronews）、《BBC》等國際媒體及西班牙媒體《世界報》、（El Mundo）、《西班牙人電子報》（El Español）、《Teleprens》報導，2026 年 1 月 18 日，西班牙南部發生兩列高鐵列車相撞的重大事故，造成 45 人死亡、150 多人受傷。



事故地點在西班牙南部安達魯西亞地區（Andalucía）哥多華省（Córdoba）阿達穆斯（Adamuz）小城旁，從馬拉加（Málaga）北上至馬德里（Madrid）的義大利高鐵 Iryo 6189 列車載有 317 名乘客，以時速 210 公里行駛時，第 6 到 8 節車廂突然脫軌，衝向對向軌道。



對向的西班牙國家鐵路（Renfe）Alvia 2384 列車首當其衝，車上載有 184 名乘客，原本是從馬德里南下前往維爾瓦（Huelva），以時速 205 公里行駛；兩車相撞導致 Alvia 列車的第 1、2 節車廂也出軌，導致嚴重傷亡，是西班牙最重大的鐵路事故。



截至 2026 年 1 月 27 日，西班牙鐵路事故調查機構 CIAF 初步調查結果指出，事故原因可能和鐵軌有關，CIAF 發現，在列車脫軌前鐵軌似乎就已經出現斷裂情形，調查人員發現，事故列車輪盤的缺口與脫軌現場斷裂的鋼軌之部分損壞痕跡吻合，並且在事故發生前行駛過該路段的其他列車也發現了相似的痕跡。



對此，負責生產軌道的鋼鐵製造商 ArcelorMittal 已表示願意配合調查，詳細情況還須等待進一步分析；2026 年 1 月 29 日當地時間 11 時，西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）出席參議院聽證會針對此事進行報告，對於外界指出事故是否和鐵軌的焊接問題有關，他表示，焊接檢驗結果顯示設備狀態沒有問題。



綜合以上，可以知道目前西班牙高鐵事故的調查重點是軌道，並不是列車，傳言影片宣稱事故原因和日本日立集團有關是無根據之說法。





影片來源是 AI 內容農場頻道



檢視發布網傳影片的 YouTube 頻道「老李看中外」，其於 2025 年 9 月成立，其發布的內容多由 AI 生成，並無準確的資訊來源，標題也都是以聳動誇大的字眼吸引民眾注意，是典型的內容農場頻道，並非可靠的資訊來源。

















結論



西班牙高鐵事故目前的調查重點是軌道而非列車，傳言所述沒有根據，和事實不符，是錯誤訊息，且發布影片的 YouTube 頻道不是具有可信度的資訊來源，建議民眾避免觀看。



