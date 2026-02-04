【錯誤】諾貝爾和平獎得主因贈予川普獎章遭取消資格、追討獎金？虛構內容！並無相關處罰

網傳「諾貝爾委員會反制馬查多」的影片及訊息，內容聲稱 2025 年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），因將獎項獻予美國總統川普，遭到諾貝爾委員會終身取消兩人提名資格，並要求追討獎金及罰款 1 億美元。經查證，馬查多於 2026 年 1 月 5 日接受媒體採訪時，首度提到想予川普一同分享諾貝爾和平獎，當時委員會即發表聲明，表示「諾貝爾獎不得撤銷、共享或轉讓」；後續馬查多於 1 月 15 日會見川普，將獎章贈予他後，委員會於隔日再發聲明，表示諾貝爾獎得主的獎章、證書、獎金如何使用，委員會並無任何限制，獎項也不會撤銷，即使得主贈予他人，也不會讓獎項得主多一人。除了發布聲明外，委員會並無後續動作，沒有追討獎金或取消資格一事，網傳訊息與事實不符。

諾貝爾委員會取消馬查多資格、追討獎金？



原始謠傳版本：



#諾貝爾獎 #川普 #馬查多 「諾貝爾委員會」對馬查多單方面決定將諾貝爾獎授予川普的回應！ The Nobel Committee’s response to Machado’s unilateral decision to award the Nobel Prize to Trump 2026/01/17 沒人察覺到，在馬查多單方面將諾貝爾獎授予川普的不到12小時內，諾貝爾委員會迅速採取了讓馬查多終生追悔莫及的三項精準措施。 首先，委員會立即“永久取消“了馬查多和川普在未來獲得諾貝爾獎的提名和選舉的資格，並且「終生禁止」他們參與任何與諾貝爾獎相關的事務。川普，作為違反規則的獲獎者，也因公然損害諾貝爾和平獎的權威而受到同樣的懲罰。這一舉措使得原本想要跪舔川普的馬查多在白宮成了眾矢之的。 其次，諾貝爾基金會宣布“該獎項自頒發之日起即已失效“，要求馬查多退還全部一千萬美元獎金，並對其行為處以一億美元的違約罰款。 最後，委員會向「國際法庭」提起訴訟，控告馬查托利用諾貝爾和平獎行賄。同時呼籲全球學術界和相關機構將她永久列入黑名單，徹底摧毀了她的學術信譽。



查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 Facebook 用戶「VoteBlue」於 2026 年 1 月 17 日發布的短片，聲稱 2025 年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）將獎章送給美國總統川普，諾貝爾委員會發起反擊，永久取消兩人未來獲得諾貝爾獎提名的資格，還要求馬查多退回所有獎金，並處以 1 億美元違約罰款。



以「Machado、Trump」等關鍵字進行搜索，可以找到中央社的報導，內容提到馬查多於 1 月 15 日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予川普（Donald Trump），並在個人 Instagram 帳號轉發她獻獎給川普的合照。獎章裱框裡的獻詞寫著：「獻給川普總統，感謝您在以實力促進和平、推進外交以及捍衛自由與繁榮方面展現的卓越領導力。」



馬查多於 2025 年 10 月獲得諾貝爾和平獎，12 月現身挪威奧斯陸領獎。他於 2026 年 1 月 5 日接受福斯新聞（FOX News）採訪時，讚揚川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（1 月 3 日）的行動，並表示希望能跟川普一同分享諾貝爾和平獎。



挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）首先於 1 月 9 日發布聲明稿，內容雖未提及馬查多或川普，但內文明確指出「諾貝爾獎不得撤銷、共享或轉讓」（A Nobel Prize cannot be revoked, shared, or transferred）。



1 月 15 日馬查多貼出將獎章獻予川普的合照後，諾貝爾委員會於 16 日再度發表聲明，內容提到：



「諾貝爾和平獎得主會獲頒兩個核心象徵的獎項：一枚金獎章與一份獲獎證書。此外，獎金則是分開授予。無論獎章、證書或獎金隨後發生何種變故，在歷史記載中，獲獎者始終是最初的那位得主。即便獎章或證書日後由他人持有，亦不會改變該諾貝爾和平獎授予對象的事實。（...Regardless of what may happen to the medal, the diploma, or the prize money, it is and remains the original laureate who is recorded in history as the recipient of the prize. Even if the medal or diploma later comes into someone else’s possession, this does not alter who was awarded the Nobel Peace Prize.）



獲獎人不得與他人共享獎項，且獎項一經公布即不得轉讓。諾貝爾和平獎亦絕不可撤銷；該決定屬最終裁定，且永久有效。（A laureate cannot share the prize with others, nor transfer it once it has been announced. A Nobel Peace Prize can also never be revoked. The decision is final and applies for all time.）



挪威諾貝爾委員會並不認為其職責包含對和平獎得主或其參與的政治進程發表日常評論。獎項的授予是基於委員會做出決定之時，得主所做出的貢獻。



委員會不對獲獎人隨後的言論、決定或行為發表評論。（The Committee does not comment on laureates’ subsequent statements, decisions, or actions.）獲獎人所做的任何後續評估或選擇，必須被理解為其自身責任。



諾貝爾基金會的章程對於得主如何處置獎章、證書或獎金並無任何限制。這意味著得主可自由決定保留、贈與、出售或捐贈這些物品。（There are no restrictions in the statutes of the Nobel Foundation on what a laureate may do with the medal, the diploma, or the prize money. This means that a laureate is free to keep, give away, sell, or donate these items.）」



上述可知，諾貝爾委員會並未針對馬查多單一事件發表評論，而是指出無論獲獎人後續如何處置獎章、證書或獎金，都不會改變最初是由他獲獎一事，即使贈予他人，獲得諾貝爾獎項的人物也不會因此增加。



檢視 1 月 16 日至今的新聞，並未發現諾貝爾委員會有進一步的聲明或說法，沒有任何證據顯示諾貝爾委員會取消馬查多得獎資格，或是要追討獎金。





結論



總結來說，有關馬查多將諾貝爾和平獎獻予川普一事，諾貝爾委員僅表示「諾貝爾獎不得撤銷、共享或轉讓」，並提到不會管得主如何處理獎章、證書或獎金，並未有取消提名資格、追討獎金或處罰款的後續動作，網傳訊息與事實不符。



資料來源：



