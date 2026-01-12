【錯誤】食物的力量？專家說天然飲食治百病的療法？誇大說法影片！別因此忽略正規治療
網傳「食物的力量」影片，提到凱西·米恩斯提倡天然飲食，國際血管新生的專家李威廉「把藥扔了」、提倡「綠茶、藍莓、紫甘藍、番茄、黑巧克力」有益血管健康。但網路上可以搜尋到國際各大媒體、專業評論對二人說法的大量批評。此外，有關「綠茶、藍莓、紫甘藍、番茄、黑巧克力」具有抗發炎、抗氧化的效果，過去 MyGoPen 都有相關的查核報告，這些天然食物對人體健康有益、但不能擴大成「治療」特定疾病。
食物的力量？專家說可治療特定疾病？
原始謠傳版本：
食物的力量
主要流傳這段影片
並在通訊軟體與社群平台流傳：
查證解釋：
（一）凱西·米恩斯未完成醫師訓練 被提名、但未完成聽證會程序
傳言提到「特朗普新提名的美國公共衛生局局長凱西·米恩斯博士」、「只有飲食和生活方式策略才能產生健康」。「科學的養生保健」站長、加州大學舊金山分校（UCSF）醫學院教授林慶順曾於 2025 年 6 月發表「衛生局長提名人凱西·米恩斯夠資格嗎？ LINE傳文又是何用意？」，提到：
（1）凱西·米恩斯（Casey Means）雖然有拿到醫學學位，卻沒有完成住院醫師訓練，她從未行醫、從未從事過任何跟醫療相關的職業，醫師執照目前狀態為「非活躍」，意即不具備行醫、開處方藥或進行醫療諮詢的法律權限。
（2）原始的提名人是珍妮特·內什瓦特（Janette Nesheiwat），但因為一連串的造假行徑而逼得川普不得不匆忙撤換，米恩斯是後來補提名的。
（3）《衛報》在 2025 年 5 月發表「凱西·米恩斯：網紅、羅伯特·甘迺迪的最愛——以及川普挑選的衛生局局長」，《美國公共廣播新聞》也在 2025 年 5 月發布影片「川普提名的衛生局局長凱西·米恩斯的背景和職業生涯」，提到：
a.米恩斯是「使美國再度健康」運動（MAHA）的英雄，她與美國衛生部長小羅伯特·甘迺迪關係密切。
b.米恩斯的提名不僅招致了醫學界的批評，也遭到了川普保守派盟友的批評。
MyGoPen 查詢公開資料，原定於 2025 年 10 月 30 日舉行的參議院確認聽證會，因米恩斯在當天早晨突然進入生產階段而宣告延期，而根據美國參議院的公開資料，凱西·米恩斯目前的狀態是「被提名人（Nominee）」的身份。
傳言講凱西·米恩斯，當作名人、專家以提高可信度，但實際情況是她的背景和各種言論，在美國本地都引起非常大的爭議，衛生局長一職仍處於提名狀態，傳言沒有提及這些背景與脈絡。
（二）李威廉在血管新生領域具專業推崇 跨界營養引爭議
傳言提到「全球頂尖的血管生成專家，威廉 37 歲時三條主要動脈堵塞 60%」、「翻遍 3000 份實驗研究文獻。此後 3 年這位哈佛博士成了菜市場常客」。MyGoPen 查詢網路上的公開資料，傳言敘述的是中國裔的哈佛教授李威廉（Dr. William Li），他長年透過暢銷書《Eat to Beat Disease》（逆轉疾病的科學食療聖經）、TED 演講等方式推廣食療。
加拿大麥基爾大學理學院化學系專家們為主要組成的「麥基爾科學與社會辦公室」（McGill Office for Science and Society，OSS）曾於 2023 年 4 月發表「可以透過吃東西來戰勝疾病嗎？」文章，提到：
（1）李威廉師從血管新生大師尤大·福克曼（Judah Folkman）），抑制腫瘤生長的研究在頂尖期刊上發表過大量文章，但他關於飲食與疾病關係的一些結論確實需要加以斟酌。
（2）李威廉提供了大量文獻參考，闡述食物中的營養素如何影響這些健康決定因素，但這些資訊的來源都是細胞、動物實驗，將這些研究結果外推至人類並非完全不合理，但未免過於草率。
（3）除了運動和良好的遺傳因素外，飲食也是預防疾病的關鍵因素，但透過食用特定食物來治癒疾病則是另一回事，李威廉的建議並無害處、但過於誇大。
由上述資料可知，李威廉雖然在腫瘤的血管新生上擁有卓越的學術成就，但有關於營養與疾病的領域則受到爭議，傳言無提及這些背景、脈絡。
該文還解釋了為何「食療」盛行，幾乎所有探討飲食在疾病中作用的出版物都會引用希波克拉底的名言：「讓食物成為你的藥物，讓藥物成為你的食物。」 事實上，沒有任何記錄表明這位著名的古希臘醫生曾說過這句話
（三）食療 ≠ 藥物 起源古希臘距今 2500 年
傳言提到「沒有藥物能產生健康，只有飲食和生活方式策略才能產生健康」、「威廉做了一個瘋狂的決定：把藥扔了」、「成了菜市場常客」。上述McGill 的專業評論文章中則提到：
（1）幾乎所有探討飲食在疾病中作用的出版物都會引用希波克拉底（Hippocrates）的名言：「讓食物成為你的藥物，讓藥物成為你的食物。」 事實上，沒有任何記錄表明他曾說過這句話。
（2）古希臘醫生將食物與疾病聯繫起來並不奇怪，因為沒有食物就沒有生命，但古希臘醫生推薦的任何飲食干預措施都並非基於任何科學證據，而是基於已被現代醫學證明錯誤、人體由 4 種體液構成的「體液說」。
（3）現代對營養的認識相當廣泛，尤其是在疾病「預防」方面，但透過食物「治療」疾病的科學原理仍然模糊不清。
由上述資料可知，天然食物有助於維持身體健康、預防疾病，但「治療」疾病牽涉到劑量、機轉等各種複雜的問題，目前科學證據仍不足。
（四）綠茶抗氧化 但也有肝毒性
傳言提到「綠茶讓血管修復因子產量提升 300%」，有關綠茶對人體健康的影響，MyGoPen 曾於 2025 年 11 月「【錯誤】好市多藥劑師緊急提醒？說不要吃這4種保健品？不實說法！內容農場誤導影片」提出查核報告，當時有傳言說「綠茶萃取物中的高濃度 EGCG 可能導致急性肝損傷」，該查核報告諮詢了新光醫院健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳，他表示「過去有很多研究認為兒茶素可以降脂肪肝，但科學家的實驗歸實驗，民眾不能因為國際上有研究、有期刊論文，就認為有科學實驗佐證，而忽視副作用的風險」。
該查核報告也引述了肝病防治學術基金會於 2024 年的「肝臟發炎時， 為什麼醫師會建議停用保健食品？」的衛教，提到：
（1）兒茶素因為被發現有抗氧化的功效，所以是保健食品中的常見成分。然而，早在實驗階段，科學家便發現兒茶素可能引發肝細胞壞死、導致肝毒性，進而損害肝功能，致毒風險主要與劑量及使用者的體質有關。
（2）如果是從營養補充品攝取，每日攝取超過 800 毫克的兒茶素就可能存在健康風險，而臺灣的法規要求每日攝取上限不得超過 300 毫克。
由上述資料可知，綠茶中的兒茶素具有抗氧化功能，對血管、肝功能有幫助，但是同樣也具有肝毒性。傳言只講綠茶對血管有益，但不講多大劑量才有效、多少劑量可能傷肝，傳言為掛一漏萬的錯誤資訊。
（五）很多食物都有花青素、不只藍莓 且難以吃到有效劑量
傳言提到「藍莓使毛細血管生長速度加快 40%」，MyGoPen 曾於「【錯誤】網傳這三種水果能補回老人流失的肌肉？香蕉、奇異果、櫻桃？不實說法！醫師詳解」查核報告中，諮詢了臺北市中山醫院骨科醫師、長庚大學助理教授王瀅智，他表示藍莓具有「花青素」，能抗發炎「抗氧化」（anti-oxidant）、「抗發炎」（anti-inflammatory），但花青素的來源還有櫻桃、葡萄、茄子、黑豆都有，並不需要特別依賴某一種特定食物。而 2025 年 8 月提出「【錯誤】網傳影片說吃這五種強效水果幫助縮小攝護腺？背離常理說法！泌尿科醫師詳解」查核報告，當時傳言說的五種水果就包括藍莓，MyGoPen 當時諮詢了台灣男性學醫學會前理事長、曾任亞太地區性醫學會主席的阮綜合醫院泌尿科醫師簡邦平，他表示：
（1）天然食物的有效濃度都極低、也不具有專一性，要能吃到有效劑量根本不是每天正常飲食可以吃得到的量。
（2）衛福部國健署宣導要「天天五蔬果」是要推廣多元、均衡飲食的觀念，天天五蔬果有益身體健康，但不能把單一蔬果說成治療某個疾病或是某種癌症，「絕對沒有這樣的效果」，如果天然食物這麼有效，病患根本不用吃藥、不用手術治療。
（六）紫甘藍的類黃酮可抑制細胞氧化 醫：不能延伸成延年益壽
「紫甘藍每週 3 次能修復血管內壁損傷」。根據食藥署食品營養成分資料庫，紫甘藍就是「紫色高麗菜」，而台大醫院健康電子報曾提到「紫甘藍的營養成分為花青素，花青素具有抗發炎及預防癌症的功效」，而 MyGoPen 曾於 2024 年 10 月提出「【錯誤】網傳洋蔥是尿酸殺手的影片？勿過度解讀！醫：誇大成效說法」查核報告，該報告諮詢了臺安醫院新陳代謝科醫師林毅欣，他表示：
（1）植物裡的植物性荷爾蒙有益人體，最常見的就是「黃酮類化合物」（Flavonoids），也稱為「類黃酮」。
（2）類黃酮對身體的很多器官都有好處，包括有助心臟、血管抗發炎，而包括花青素（anthocyanins）、兒茶素（catechins）、槲皮素（quercetin）等等，都是類黃酮家族的一員，各種蔬果都富含各式各樣的類黃酮，都具有抗氧化、抗發炎的效果。
（3）雖然在動物實驗中類黃酮可以抑制細胞氧化，但不能因此過度延伸、說成對人類有延年益壽效果。
（七）麥得飲食強調多元均衡 非單一食物番茄、可可
傳言提到「番茄煮熟的番茄紅素是血管清道夫」、「70%以上含量的黑巧克力能改善血流」。MyGoPen 曾於 2024 年 12 月提出「【易誤解】日本醫學博士說吃蕃茄、蘋果、黑巧克力、南瓜防失智？把握均衡觀念！專家詳解」查核報告，當時諮詢了台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲，重點包括：
（1）麥得飲食其實就是結合了「地中海飲食」（Mediterranean diet）、「得舒飲食」（Dietary Approaches to Stop Hypertension，DASH 停止高血壓的飲食型態）兩者特點， 取其英文字首發音而成「麥得飲食」。
（2）蔬果中的「地瓜葉、綠花椰、菠菜、青江菜、空心菜」等深綠色蔬菜，以及「茄子、胡蘿蔔、彩椒」等非綠色的其他蔬菜，以及「藍莓、草莓、蔓越莓、葡萄」都符合麥得飲食的概念。但傳言卻只強調「番茄、蘋果、可可、南瓜」，內容資訊容易造成誤導。
由上述資料可知，得舒飲食、麥得飲食本來就是高血壓、心臟病患的健康飲食型態，其中強調的飲食觀念包括多元均衡的各種蔬果，此次的傳言卻只強調番茄、黑巧克力，傳言錯誤。
結論
總結而言，傳言以「凱西·米恩斯」、「李威廉」等名人增加可信度，但卻不提二人在美國受到的爭議，鼓勵多吃天然食物、避免加工食物雖然立意良善、且有益身體健康，但不能因此擴大成治療特定疾病、延年益壽，這樣的說法可能導致民眾不信任正規醫療，多吃天然食物事小、延誤病情事大。
衛教資源：
國健署 心血管疾病預防照護指引（第153頁） 得舒飲食與心血管疾病的關係
