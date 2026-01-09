【錯誤】馬杜洛被捕後委內瑞拉民眾上街慶祝影片？挪用2024年委國民眾抗議選舉舞弊畫面

網傳「馬杜洛終於倒下了」的影片及訊息，畫面顯示大批民眾聚集在街上，聲稱是委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於 2026 年 1 月 3 日遭美國逮捕後，委內瑞拉民眾開心慶祝的畫面。經查證，網傳影片拍攝時間為 2024 年 7 月 31 日，當時委內瑞拉剛結束總統大選，馬杜洛竄改選舉結果，宣布自己再度當選，引發反對者不滿，大批民眾上街抗議選舉舞弊。影片地點雖然確實在委內瑞拉，但與 2026 年馬杜洛被捕一事無關，網傳訊息不正確。

委內瑞拉民眾上街慶祝馬杜洛被捕影片？



原始謠傳版本：



🔥委內瑞拉沸騰了！🔥 街頭歡呼、人民落淚 那個把國家拖入深淵的共產主義獨裁者馬杜羅，終於倒下了。



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，發現香港社群平台 9GAG 用戶「cheguevara86」於 2026 年 1 月 4 日發布的影片，經檢視比對後，確認與網傳畫面相同。



該則貼文下方有另一名用戶「rkccc」貼出一張擷圖，文字雖然帶有「#Venezuela」、「#MaduroDictador」等標籤，但下方顯示的時間為 2024 年 7 月 30 日。此外，圖片中的介面格式與 X 平台相似，可以得知該影片至少於 2024 年即在網路上出現。



以「rkccc」的擷圖進一步搜索，可以找到 Newtalk 新聞於 2024 年 8 月 2 日的報導，內容提到委內瑞拉於 7 月 28 日舉行總統大選，現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）竄改選舉結果，宣稱自己再度當選，引發大量委內瑞拉民眾不滿，上街抗議，內文附圖引用 X 平台用戶「@SydneyDaddy1」的貼文，與網傳畫面相同。



再進一步反搜，可以找到委內瑞拉記者 Nitu Pérez Osuna 於 2024 年 7 月 31 日在個人 X 帳號發布的影片，經檢視後確認即為網傳影片原始出處。











結論



總結來說，網傳影片是 2024 年 7 月委內瑞拉民眾上街抗議馬杜羅的畫面，並非 2026 年 1 月 3 日馬杜洛被捕後，民眾上街慶祝的影片，網傳訊息不正確。



資料來源：



9GAG - Celebrations in Caracas Venezuela.."After the capture of Maduro"、rkccc

Newtalk 新聞 - (影) 委民眾占領首都! 傳馬杜洛逃難 美認岡薩雷斯勝選 中共3.7兆打水漂了

X - @SydneyDaddy1

X - Nitu Pérez Osuna