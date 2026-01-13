【錯誤】馬杜洛被捕後，委內瑞拉全國人民舉國歡騰的影片？2024年在巴拿馬的集會畫面

網傳「馬杜羅被捕後，委內瑞拉全國人民舉國歡騰」的訊息和影片。經查證，傳言影片早在 2024 年 7 月就已經出現在網路上，原始貼文中提到是在巴拿馬的委內瑞拉人集會畫面；根據媒體報導，當時委內瑞拉結束總統大選，馬杜洛宣布勝選，但選舉結果充滿舞弊、恐嚇的疑雲，引爆委內瑞拉全國各地的抗議浪潮，其他國家也對選舉結果產生質疑，巴拿馬因此和委內瑞拉斷交，網傳影片應為在巴拿馬的委內瑞拉人為此聲援。



網傳馬杜洛被捕後，委內瑞拉全國人民舉國歡騰的影片？



原始謠傳版本：



馬杜羅被捕後，委內瑞拉全國人民舉國歡騰 如果國民黨也被美國這樣趕出去，不知道台灣人會不會也這麼開心



或這個版本



馬杜羅被美軍抓走，委內瑞拉人民高興成什麼樣了！



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片的原始來源與背景為何？



（一）透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片的關鍵畫面後進行搜尋，查找到影片最早至少在 2024 年 7 月就已經出現在網路上，是 Instagram 帳號「maseventos.pty」發布，並標註了巴拿馬新聞網站「XpectativaPTY」的官方帳號。









貼文以西班牙文撰寫，翻譯後顯示，這是住在巴拿馬的委內瑞拉人在舉辦慶典，但沒有詳細說明是慶祝什麼；以關鍵字進一步搜尋 2024 年 7 月的相關新聞，雖然沒有主流媒體使用此影片，但可以查找到當時的背景脈絡。



綜合《路透社》（Reuters）、《德國之聲》（DW）、《衛報》（The Guardian）等媒體報導，當時委內瑞拉總統剛結束，馬杜洛自行宣布勝選，但這個結果備受爭議，充滿舞弊和恐嚇等疑雲，引爆委內瑞拉全國多地的抗議，巴拿馬也因此宣布和委內瑞拉斷交，要求其進行全面審查。





結論



綜合以上推測，網傳影片應是巴拿馬的委內瑞拉人為此聲援的畫面，原始貼文中也可以看到「願委內瑞拉自由！」（Venezuela libre!）、「委內瑞拉：我們與你們同在，上帝保佑，你們終將獲得自由。」（Venezuela: estamos con ustedes, Dios primero, ustedes serán libres.）等語。



