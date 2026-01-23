【錯誤】高血壓藥不要早上空腹吃？世界衛生組織最新警告？別誤信影片而調整用藥！醫師詳解
網傳「高血壓藥千萬別早上空腹吃」、「世界衛生組織最新警告」、「揭秘降壓藥的保命時間差」影片，內容提到四大類高血壓用藥都不要早上吃。經查證，專家表示，高血壓病人病情、變化不同，高血壓用藥是高度「客製化」的，同一個病人因為病情、天氣變化，其他慢性病影響等等，換藥、調藥是很常見的，傳言不但內容錯誤、而且一概而論，為錯誤資訊。
高血壓藥不要早上空腹吃？
原始謠傳版本：
高血壓藥千萬別早上空腹吃？世界衛生組織最新警告！揭秘降壓藥的「保命時間差」，做對這一步預防腦梗心梗，血壓穩降不反彈！
並在社群平台流傳這樣的 YouTube 影片：
查證解釋：
（一）歐美新版指引強調及早預防 傳言語焉不詳
傳言提到「世界衛生組織最新警告」、「揭秘降壓藥的『保命時間差』」。MyGoPen 實際諮詢振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群，他表示歐洲與美國近幾年都有針對血壓的治療準則進行更新，不過精神與台灣最新版的《2022 台灣高血壓治療指引》的精神不謀而合，強調定期量測、居家量測、積極介入，在安全降壓、也就是「不會因為控制血壓導致發生低血壓引起的頭暈或是跌倒等風險」的前提下，達到最接近正常血壓為目標。
（1）歐洲心臟病學會 （European Society of Cardiology，ESC） 的《 2024「血壓升高」與「高血壓」管理指引》中，高血壓的標準為 ≥ 140 / 90 毫米汞柱；但是特別將 120 - 139 / 70 - 89，新增為「血壓升高」（ Elevated Blood Pressure）類別，強調連續風險。
（2）美國心臟協會（American Heart Association，AHA） / 美國心臟學會（American College of Cardiology，ACC）2025 年高血壓指引：第一期高血壓為 130 - 139 / 80 - 89 毫米汞柱，第二期高血壓 ≥ 140 / 90；診斷要依照平均值、非單一量測結果。
（3）《中國高血壓防治指南（2024年修訂版）》：診斷維持 ≥ 140 / 90 毫米汞柱的辦公室測量數值，推薦家用或 24 小時動態監測替代。
整體而言，美國版的指引比歐洲版更積極，只要 130 / 80 就診斷為「第一期高血壓」，但不是讓更多人吃藥、更早吃藥，而是強調更早期的預防，更早透過飲食、運動等生活方式改善。
從傳言敘述可知傳言出處應為中國，而國際上最重要的歐、美二大最新版指引，與傳言出處中國最新版具有差異，而傳言所說的「世衛最新警告」，既不提供出處、又不講細節，為錯誤說法。
（二）中長效藥物 16 到 18 小時 醫：記得吃比較重要
傳言說「早上 6 點到 10 點血壓會衝到全天最高點，醫學上叫做『晨峰現象』」、早上 6:30 起床吃藥，至少需要半小時到 1 小時，才能達到藥效巔峰」，「最危險的 4 點到 8 點的時間，血管沒有任何藥物保護」。陳冠群指出，日夜間血壓波動的情況是：
（1）正常人上午高、睡前低，但是無論上午與晚上的數值都在正常範圍之內。
（2）但高血壓患者，有的晨間更高、也就是所謂的「晨峰現象」，或是夜高晨低，或是日夜沒有差異都很高。
因此陳冠群強調，高血壓病患的型態不同、最佳的藥物服用時間可能會有差異，目前大多數的「中長效」藥物可以涵蓋 16 到 18 小時的血壓，加上慢性使用，可以達到更穩定的藥物濃度，因為藥物半衰期因素、前一天的藥物對血壓的控制仍會發揮效果，即使停藥 2 到 3 天內也還會有部分效果，因此 1、2 小時的服藥間隔差異，並沒有像傳言所說的那樣影響巨大，陳冠群強調「記得吃比較重要」。傳言強調藥效要一小時才達到巔峰、忽略臨床上已廣泛使用中長效藥物，傳言錯誤。
（三）起床後服藥可提高醫囑遵從性 長效＋短效搭配複雜、不能一概而論
傳言說「時機往往比藥本身更重要」、「早上起床空腹吃藥，可能讓你1晨峰防不住、2藥效打折扣、3下午低血壓」。陳冠群表示，起床後服用藥物，不但可以兼顧習慣與方便性，而且就像上面講的，目前大多數用來控制慢性高血壓的藥物，都是中長效的藥物，通常都可以一次服用、不需要分開服用，可提高服藥的醫囑遵從性。
但陳冠群提醒，如果服用的是短效、用來緊急降壓用的藥物，或是因為患者血壓起伏很大，有特定的高血壓時段、又有會出現血壓偏低的時段，這類常見於服用巴金森氏症藥物患者、洗腎的患者，可能就會使用短效的血壓藥物，用來控制過高的時段、與避免影響到其他正常與偏低的時段，服藥頻率就有可能高達一天 2、3 次，甚至作為突發性高血壓的救援藥物。
由上述專家說法可知，在中長效藥物為「基礎」的情況下，個別病患的特殊病情就可能需要短效藥物搭配，每個病人的藥單、處方都可能因病情起伏而需要客製化調整，傳言一概而論，為錯誤說法。
（四）通常白天為主、大多一天一次 高度「客製化」不可隨便自行亂改
傳言提到「你手上的藥到底該幾點吃呢？」、「市面上最常見的降壓藥分為 4 大家族」、「每一類藥的黃金服用時間也完全不同」。陳冠群表示：
（1）脂溶性血壓藥，例如 CCB
部分藥物在仿單上會建議「飯前與飯後」服用，主要是因為部分血壓藥偏脂溶性，例如鈣離子通道阻斷劑（Calcium Channel Blockers，CCB）在餐後的吸收會更好、可以發揮更好的療效，但是也會放鬆腸胃道平滑肌、影響食道括約肌，容易引發部分胃食道逆流患者出現症狀，但這些情況並非經常發生，不可因噎廢食而減藥、停藥，如果有症狀，應該先請胃腸科醫師評估，再決定是否調整處方，因為這類藥物是降壓藥中的重要類別之一。
（2）ACEI 等其他種類的藥物
雖然在生理上夜間服用可能療效更佳，但是並非是用藥絕對考量，因為還需要考量到血壓日夜間高低變化、會不會因為服藥時間錯開而忘記服藥等等，就像上面提過的「記得吃比較重要」。
（3）乙型阻斷劑
除了降壓藥效果外，通常也可以改善心跳偏快與心悸的症狀，因此常搭配在起床後服用，如果基礎心跳不快的高血壓患者，也能避免睡眠期間心跳過慢的風險。
（4）利尿劑
也是重要的降血壓藥物，尤其對於水分代謝不佳的高血壓患者更有效，但由於服藥後會利尿，因此通常會在日間服用，或者避開不方便上廁所的時段，避免干擾睡眠與日常作息和工作。
（5）SGLT2藥物
這類藥物為排糖藥物，也對心臟、腎臟有保護效果，後來還發現可以減少身體水腫與些微降壓效果。由於使用後尿液的含糖量會增加，如果如廁後的衛生不好，在夏天與悶熱環境可能會增加泌尿道感染的風險，要格外注意個人衛生。
陳冠群強調，整體來說，藥物服用的時間主要還是很「客製化」的考量，通常還是白天為主，也大多是一天一次的服用頻率，除非有部分病人因為血壓波動大、特殊身體狀況、共病，在使用藥物時，除了血壓考量，也須注意藥品之間可能的交互作用。
而隨餐與否主要是考量藥品的吸收，每個人對藥品的吸收速度不同，因此「記得吃藥」，往往比什麼時候吃、餐前餐後吃來得重要許多，陳冠群提醒民眾「調藥」不管是品項、劑量、時間，都是很慎重的事情，要有完整的血壓紀錄作為後續調整藥物的重要參考，千萬不能誤信網路影片擅自改變、以免增加風險。
結論
總結而言，傳言說早上起床空腹吃高血壓藥不好，藥效發揮作用要半小時到一小時，來不及對付「晨峰現象」的高血壓，但是專家表示，現在的高血壓藥多半是中長效劑型，保護效力長達 16 到 18 小時，即使停藥 2 到 3 天內也還會有部分效果，不同的高血壓用藥早上一起吃，既有方便、還有讓病人習慣以提高醫囑遵從性的效果，專家強調「記得吃，比計較固定什麼時候吃重要」，傳言將某些特定病患的可能情況，講成像是通則，可能導致病患誤信、自行減藥停藥，反而造成血壓控制不佳，傳言為錯誤資訊。
衛教資源：
彰基電子報 - 血壓健康新目標
諮詢專家：
振興醫院 心臟血管內科 醫師 - 陳冠群
