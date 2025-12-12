【錯誤】2026年春節福利？年滿65歲領12000？假影片！內容農場虛構補助金說法
網傳「2026 年最新」、「年滿 65 歲這筆錢不領就虧大了」的影片，宣稱有春節特別慰問金、冬季健康關懷等的補助。經查證，所謂的提供給銀髮族最高 1 萬 2,000 元之綜合性生活補助是虛構資訊，並不存在這項補助；至於春節慰問金由各地方縣市辦理，各地都有不同規定，民眾務必以所在縣市政府社會局處發布之資訊為主；網傳影片是 AI 內容農場頻道發布，並非具有可信度的資訊來源。
2026年最新？年滿 65 歲這筆錢不領就虧大了？
原始謠傳版本：
2026年最新！年滿65歲這筆錢不領就虧大了！ 3種領取方式全解析，若寧把手教你「解凍」帳戶，錢穩穩入袋
主要在社群平台流傳這些 YouTube 影片：
查證解釋：
政府發放給銀髮族的綜合性生活補助？包括春節過節特別慰問金、年度物價聯動補助、冬季健康關懷與醫療補助？
（一）查核記者以關鍵字進行搜尋，查找到春節慰問金是由各縣市政府辦理，各地規定、金額都不同，往年多是在農曆新年前發放，本篇查核報告撰寫時離春節還有一段時間，目前各縣市尚未公布 2026 年春節慰問金的相關資訊，以下以 2025 年為例：
臺北市
發放對象：低收入戶及社會局安置身分不明之個案。
發放金額：低收入戶代表人每人新臺幣 2,000 元，低收入戶家庭成員每人 1,000 元，每戶發放總額以 1 萬元為上限；安置身分不明之個案每人則是 1,500 元。
基隆市
發放對象：節前一個月設籍之身心障礙者，以及最後設籍日於民國 90 年 11 月 30 日前、實際繼續居住之年滿 65 歲（原住民 55 歲）市民，且未具有下列各款情形之一者：
1. 已領有敬老福利生活津貼者。
2. 已領有中低收入老人生活津貼者。
3. 已領有本市中低收入身心障礙者生活補助者。
4. 已領有老農津貼者。
5. 已接受政府補助或收容安置者，但領有院外就養金之榮民不在此限。
6. 因案服刑，在執行中者。
7. 原於民國 90 年 11 月 30 日前設籍本市且年滿 65 歲之市民戶籍遷出再遷回本市未滿一年者。
8. 在核發各該節日慰問金之最近 3 年內每年未居住超過 183 天之市民。
9. 已領有國民年金者。
發放金額：身心障礙者每人 1,500 元。符合年齡且未具有上述各款情況之長者，每人3,000 元；若具有上述第 1 項規定者，每人 3,000 元；具有上述第 2 項規定者，每人 5,000 元；具有上述第 3 項規定者，發給 1 萬 2,000 元。
桃園市
發放對象：設籍並實際居住滿 6 個月以上之年滿 65 歲（原住民 55 歲）市民及低收入戶。
發放金額：符合資格之長者每人 2,500元；低收入戶每戶 2,500 元。
新竹縣
發放對象：低收入戶。
發放金額：每戶 2,000 元。
宜蘭縣
發放對象：低收入戶。
發放金額：每戶 1,000 元。
苗栗縣
發放對象：民國 112 年 1 月 1 日（含）前設籍且於 113 年 1 月 1 日（含）前年滿 65 歲以上之長者、年滿 55 歲至 64 歲之原住民長者。
發放金額：每人 1,000 元。
臺中市
發放對象：低收入戶。
發放金額：每戶 2,500 元。
彰化縣
發放對象：低收入戶，但不含托育養護及入住機構安置者。
發放金額：每戶 1,000 元。
南投縣
發放對象：設籍之低收入戶及中低收入戶並安置社會福利機構者。
發放金額：每人 1,000 元。
臺南市
發放對象：低收入戶且未接受政府收容安置者。
發放金額：每戶 1,200 元。
高雄市
發放對象：低收入戶且符合以下條件者
設籍並實際居住，且最近一年居住國內超過 183 日。
家庭總收入平均分配全家人口，每人每月未超過最低生活費（1 萬 6,040元）。
動產（含存款、有價值證券、財產交易、投資、中獎所得、車輛及其他一次性保險給付）額度：每人 9 萬 5,000 元整。
不動產：全家人口之土地公告現值及房屋評定標準價格合計不超過新台幣 383 萬元。
發放金額：每戶2,313元。
花蓮縣
發放對象：低收入戶一、二、三款。
發放金額：一款每戶 1,000 元；二、三款每戶 800 元。
新北市、新竹市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣等縣市無 2025 年發放春節慰問金之相關資訊；由於各縣市的領取資格、規定均不同，民眾若有需求請參照各縣市政府社會局處官網。
（二）傳言影片中宣稱的物價連動補助其實並非額外的補助款，而是根據物價上漲而調整社福津貼額度的一項機制；根據衛福部社會及家庭署指出，政府每 4 年會參照「消費者物價指數（CPI）」調整各項主要社福津貼給付額度。
最近一次調整是民國 113 年，由於 112 年度消費者物價指數比 108 年約成長 7%，因此衛生福利部、農業部、原住民族委員會自民國 113 年 1 月起，增加低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，每人每月依領取項目不同，調增金額在新臺幣 143 元至 1,190 元不等。
此外，影片還提到所謂的「冬季健康關懷與醫療補助」，聲稱是補貼冬天的醫藥費，但經查證，並無此項補助，傳言為虛構編造的訊息。
帳戶若被列為靜止戶，錢匯過來會被系統攔截？
台灣從 2014 年開始就已經廢除靜止戶，過去 MyGoPen 也有發布相關的查核報告，目前台灣各大銀行主要針對「久未往來戶」祭出新規定，在一定時間內無交易紀錄、存款餘額低的帳戶，將會被暫停自動化交易功能和降低轉帳額度，但並未限制政府補助金額入帳。
以近期的普發現金為例，郵局甚至表示，若帳戶因久未活動而設定管制者，配合普發現金款項入帳，系統將自動解除交易控管，可正常存、提款，且普發款項進帳後，帳戶視為恢復往來。
發布網傳影片之 YouTube 頻道並非可靠資訊來源
網傳影片開頭雖然可以看到一名女性出現在鏡頭前，但仔細觀察可發現其有 AI 生成特徵，比如眨眼次數過於頻繁，透過 AI 檢測工具「Was it AI」偵測可知，其為 AI 生成影像。
檢視發布網傳影片的 YouTube 頻道「康樂年華」，在 2025 年 10 月剛成立，上傳的影片都是典型的內容農場，格式固定、文字聳動，無任何實質根據，畫面也多為 AI 生成，不是具有可信度的資訊來源。
且以關鍵字檢索，可發現說法幾乎一模一樣的影片有非常多的版本，很明顯是內容農場透過不同的 YouTube 頻道大量散布錯誤訊息。
結論
傳言影片宣稱政府提供給銀髮族最高 1 萬 2,000 元的綜合性生活補助是虛構的錯誤訊息，至於春節慰問金是各地方縣市辦理，民眾應以所在地縣市政府發布之資訊為主，而帳戶若因久未往來被銀行管制，也不會因此導致政府補助金無法入帳。
