【錯誤】2026年銀行新規定？定存多領額外利息？過時與不實資訊！內容農場AI假影片

網傳「2026 年銀行新規」的影片及訊息，聲稱要民眾趕快把活存轉為定存，這樣才能收到更多利息。經查證，傳言來自 YouTube 內容農場頻道，影片中有許多過時或錯誤資訊，例如「綜合存款帳戶」並非 2026 年新規定，早在 1980 年代台灣即出現相關服務；影片中有關活存轉定存的利率比較，大多都是常識，並非新聞，活存自動轉定存也是許多銀行皆有開設的服務。提醒民眾，遇到此類農場影片，首要謹記「不要細究」，不要給予流量賺取收益，對於存款有任何疑問，應直接向存款銀行客服或臨櫃詢問，而不是觀看網路上流傳的農場影片，避免接收到錯誤資訊。

2026 年活存轉定存新規？



原始謠傳版本：



銀行帳戶千萬別“一律照舊”！2026新制下，你舊的“這類帳戶”其實是“提款機”！只要多做“這一步”，每月爽領銀行不給的“額外利息”！#生活智慧 #養老金 #存款 #銀行 #中老年 #財富流



主要流傳這些影片：





並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「樂遊智行」於 2025 年 12 月 19 日發布的影片，經檢視後確認即為傳言原始出處。



此為典型的內容農場頻道，自 11 月 8 日創立以來，發布過 46 部影片，全部都使用 AI 生成封面、AI 影像及 AI 旁白配音製作而成，影片主題大多與民生政策、社會福利、詐騙等議題相關，但由於文案是 AI 生成，因此存在許多錯誤或是過時資訊。









MyGoPen 於 2025 年 9 月 4 日的查核報告中，提到民眾遇到此類影片，首要謹記「不要細究」，因為「想看影片說些什麼」代表你花時間看農場影片，觀看時數一長，頻道就有點閱收益。最好的做法是不要點擊；如果出現在推薦內容，可以點選「不感興趣」或「不要推薦這個頻道」，也可以善用 YouTube 的檢舉功能，選擇「錯誤資訊」或「垃圾內容或誤導性內容」。



以傳言影片為例，內容討論的是台灣在 1980 年代即出現的「綜合存款帳戶」服務，並不是「2026 年新規」，會這樣寫只是為了吸引民眾點擊，藉此賺取廣告收益。



影片中比較活存與定存的差異，其實也是老生常談，每個人都知道定存利息比活存高。以合作金庫銀行 12 月 26 日公告的「臺幣存款利率」為例，活期存款無論大額（合庫為 500 萬元以上）還是一般，機動利率都是 0.705%；儲蓄存款無論大額還是一般，機動利率都是 0.825%。



定存則有分固定與機動利率，百分比會隨儲蓄時間增加，不過如果你是大額帳戶，利率大致上會砍半，不會跟一般定存利率相同。



不過，光是合庫的存款方式就有 5、60 種，還有細分優利活存、企業戶優利活存、薪資轉帳活存、優質薪資轉帳活存、大額優利活存等不同專案，因此，民眾對於存款有任何疑問，應諮詢當事銀行詢問，而不是在網路上看似是而非的內容農場影片。



影片中提到的「活期自動轉定存」功能，遠見雜誌早在 2012 年 9 月就發過整理文章，民眾確實可以在帳戶中設定，當活存超過一定金額，就由銀行自動幫你轉成定存，不管是 5 萬還是 10 萬元、想採用機動或固定利率、每筆錢要存多久、如何領息等，都可一次設定完成。



不過文章中也提醒，使用活存轉定存的民眾，應注意如果活存帳戶有設定每月自動扣款（例如水費、電話費等），當餘額不足時，銀行會啟動質借功能，先幫你付錢，活存帳戶餘額會變成負數，銀行之後會收取相關利息。





結論



總結來說，網傳影片出自農場頻道，內容並非 2026 年銀行新規，而是行之有年的綜合存款帳戶及活存自動轉定存等服務，提醒民眾應向當事銀行詢問存款相關事宜，而不是觀看此類內容農場影片，避免接收錯誤資訊。



資料來源：



YouTube - 管理系統推薦內容與搜尋結果、檢舉 YouTube 中的不當影片、頻道和其他內容

合作金庫 - 臺幣存款利率

遠見雜誌 - 銀行不主動告訴你的事



延伸閱讀：



