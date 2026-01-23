【錯誤】2026春節紅包？65歲以上長者春節禮金每人3000元？虛構內容！應洽各縣市社會局詢問

網傳「2026 春節紅包來了」的影片及訊息，內容聲稱 2026 年 65 歲以上長者，每人春節紅包可領 3,000 元，且排富門檻調高，有更多人可以領，應於 1 月 20 日以前完成登記。經查證，網傳訊息出自內容農場頻道，影片參雜許多錯誤及虛構資訊，各縣市的春節禮金，一直以來都由各縣市自行決定，不會出現「全台 65 歲以上長者都領 3,000 元」的情況發生。建議民眾，對於春節禮金發放方式與金額有疑問，可以直接詢問各縣市社會局／處，或是向第一線的鄉鎮市區公所了解，避免在網路上接觸來路不明的農場文章或頻道，吸收錯誤資訊。

65 歲長者春節禮金一人 3,000 元？



原始謠傳版本：



2026 春節紅包來了！65 歲以上長輩每人 3000 元，排富門檻調高到 120 萬，更多人可領！



並在社群平台流傳這段影片：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「明慧相隨」於 2026 年 1 月 14 日發布的影片，聲稱台灣 65 歲以上長者，可以領到政府發放的春節紅包 3,000 元，且要在 1 月 20 日前登記才能領取。



這是屬於典型的內容農場頻道，自 2025 年 11 月 30 日創立以來，發布過 22 部影片，全部都由 AI 旁白配音、AI 生成影像組合而成，議題大多與民生、老年福利等有關，但經常參雜錯誤或是虛構的內容，不是可靠的資訊獲取管道。









以「2026 年春節紅包」進行關鍵字搜索，可以找到遠見雜誌於 1 月 16 日發布的文章《2026 全台春節禮金盤點：這些縣市過年將「發錢」，最高領 1 萬！》，提到有 4 個縣市（新竹市、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣）公布春節禮金的金額與發放方式。



根據 TVBS 新聞網於 1 月 19 日的報導，則有整理全台 22 個縣市春節禮金的發放狀況，目前僅彰化縣、南投縣尚未公告，其他縣市皆已確認是否發放。不過，由於縣市財政不同，發放的對象也不一樣，例如台北市、台中市、台南市、高雄市等以低收入戶等為主；新竹市是全市普發現金，新北市則無設置春節禮金制度。



基本上，如果是低收入戶，各縣市皆有造冊，不會有「1 月 20 日前要申請，否則領不到」的問題；如果是新竹市普發現金的形式，則分為自動匯款與現場領取兩種。建議民眾，有關春節禮金疑問，應洽詢各縣市社會局／處，或是鄉鎮市區公所詢問，不要從不明來源接收資訊。



年關將近，社群平台流傳不少春節禮金的謠言，MyGoPen 於 2025 年 12 月 12 日發布的查核報告，即有內容農場影片聲稱年滿 65 歲可以領 12,000 元，這些都是錯誤資訊。





結論



總結來說，網傳訊息是內容農場虛構的資訊，有關春節禮金的發放方式與金額，應洽詢各縣市社會局／處，或是詢問鄉鎮市區公所，避免接收到錯誤資訊。



資料來源：



遠見雜誌 - 2026全台春節禮金盤點：這些縣市過年將「發錢」，最高領1萬！

TVBS 新聞網 - 2026春節禮金》各縣市過年發錢！春節敬老禮金＆慰問金發放時間一次看



