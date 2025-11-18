【錯誤】NHK近期播出9分鐘臺灣紀錄片？吸引千萬點閱？內容農場AI虛構影片
網傳「日本導演震驚臺灣真相」的影片及訊息，內容聲稱日本 NHK 導演鈴木拓也近期拍攝一部與台灣有關的紀錄片，9 分鐘的影片吸引千萬點閱，歐美各國媒體也跟進報導。經查證，網傳影片出自 YouTube 內容農場頻道「聽我講臺灣」，影片的封面、畫面、旁白配音等，全部都是由 AI 生成。NHK 雖然真的有一名叫做鈴木拓也的員工，但他是新聞攝影師，負責運動相關節目，並非導演；檢視 NHK 官網、國內外新聞，皆沒有任何與「9 分鐘臺灣紀錄片」相關的報導，網傳訊息為無中生有的虛構內容，與事實不符。
NHK 來台拍攝紀錄片獲好評？
原始謠傳版本：
日本導演震驚臺灣真相！NHK紀錄片播出 9 分鐘，全日本哭成一片！原本想黑臺灣，結果被臺灣人打臉！
並在社群平台流傳這樣的影片：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 檢視網傳影片所附連結，可以找到 YouTube 頻道「聽我講臺灣」於 2025 年 11 月 11 日發布的影片，經檢視後，確認即為網傳影片原始出處。
「聽我講臺灣」屬於內容農場頻道，自 2024 年 3 月 31 日頻道創立以來，僅上傳過 6 部影片，最早一部是 11 月 8 日發布。這些影片都有共同特點，例如 AI 生成封面搭配大字浮水印，畫面全部使用 AI 影像、AI 旁白配音等，再搭配帶有「臺灣」關鍵字的聳動標題，吸引民眾點閱，賺取流量收益。
MyGoPen 於 2025 年 9 月 4 日的查核報告，提醒過民眾遇到此類農場影片，首要謹記「不要細究」，因為「想看影片說些什麼」代表你花時間看農場影片，觀看時數一長，頻道就有點閱收益。最好的做法是不要點擊；如果出現在推薦內容，可以點選「不感興趣」或「不要推薦這個頻道」，也可以善用 YouTube 的檢舉功能，選擇「錯誤資訊」或「垃圾內容或誤導性內容」。
網傳訊息聲稱日本放送協會（NHK）近期播出一部與台灣有關的 9 分鐘影片，導演是 NHK 的鈴木拓也，影片播出後，短短幾天就突破千萬次觀看，歐美媒體也跟進報導。
以「NHK、鈴木拓也」等關鍵字進行搜索，可以找到 NHK 確實有這麼一位人物，但根據個人簡介，他是一名新聞攝影師，主要負責拍攝運動相關的節目，並非導演。
在 NHK 官網搜尋「台湾」，發現每天幾乎都會發布與台灣相關的即時新聞，像是蕭美琴在 IPAC 演說、鳳凰颱風侵台、首相高市早苗談論台灣等議題；節目部分，則有討論台灣半導體產業、台灣歷史或是阿里山森林鐵路。但無論是新聞還是節目，皆沒有任何與「9 分鐘影片」相關的內容。
無論是以「台灣、日本、紀錄片」或「Taiwan、Japan」等關鍵字搜索，在國內及國外皆沒有發現相關報導，可以得知網傳訊息為虛構內容，近期日本 NHK 並沒有播放一段與台灣有關的 9 分鐘影片。
結論
總結來說，傳言出自內容農場影片，NHK 近期並沒有拍攝與台灣相關的短片，網傳訊息為虛構內容，與事實不符。
