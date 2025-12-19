【錯過再等180年1】冬至遇天赦日業力清零 陶文老師曝光轉運3關鍵
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
12月21日星期天，農曆11月初二是冬至，這天也是天赦日。易經理財專家陶文老師說，「冬至＋天赦日」是180年難得一遇的天時大合流，掌握者先贏一年。等於上天幫我們開一扇重啟命運的大門，是翻轉命運的宇宙級開運日。把握這一天，可以將過去的霉運、業障與卡住的事情一次清零，為2026年全面添滿好運。
「冬至」本來就已經是「一年中陰陽能量翻轉的最關鍵點」
陶文老師分析，冬至大如年，只因為「冬至」代表冬天在這一天到了盡頭，新的磁場與天地訊息將隨著出現，而「奇門遁甲」的陰陽變化就在這一刻發生。「冬至」是告別「陰遁」，進入「陽遁」的關鍵時刻。因此《易經》給與了「一陽生」的時序註解，代表下一年的第一道曙光在這個時候出現。
由此可知，「冬至」本來就已經是「一年中陰陽能量翻轉的最關鍵點」，陰極陽生，萬物復始，而今年更加特殊。2025年的「冬至」在12月21日13點01分，這一天同時也是乙巳（蛇年）年的最後一個「天赦日」，於是「冬至一陽生 + 天赦日」，代表老天爺提供了更多更強大的轉運能量。
在所有吉日中「天赦日」的地位最高 被視為「萬事可赦、萬願可啟」
陶文老師強調，「天赦」代表的是，上天赦免、重置、清算、重新啟動的重要日辰與天賦窗口。在所有吉日中，「天赦日」的地位最高，被視為「萬事可赦、萬願可啟」的天門大開之時。而「冬至」是冬天的盡頭，也是新氣息的起始點，這種重疊賦予了典型的「除舊佈新」與超強「送窮迎富」概念，今年的「冬至」是絕對要好好執行開運造吉策略的大吉日。關鍵是180年就這麼一次。
「冬至」是冬天盡頭日也是新的一年氣息起始日 時序卦象：「一陽生」
既然「冬至」是冬天的盡頭日，也是新的一年氣息的起始日，再加上《易經》所賦予的時序卦象「一陽生」，代表對於2026年丙午火年而言，2025乙巳蛇年的「冬至」就是丙午火年第一道曙光，代表新的一年，新的氣象與丙午馬年的好運勢氣息從這一刻開始展現。
2025年的「冬至」是百年難遇的「四時合一」 有超大開運能量場
陶文老師說，更有意思的是，這一天的「元辰神數日盤」為「乙巳年，戊子月，甲子日，丙子時」，讀者們有沒有發現出現了三個「子」，除了「天開於子」，還有六十甲子的起頭「甲子」，以及丙午年太歲天干同時出現了，於是2025年的「冬至」不再是「三時合一」，而是一種百年難遇的「四時合一」超大開運能量場。
「冬至＋天赦日」：你相信了你就是最有福氣的人 企業主、創業者、領導者更需要
陶文老師強調要運用「奇門遁甲」，來強化「天赦日」讓「冬至火運」變成可被放大的祝福。只因為冬至本來只是「陰陽反轉」，而天赦日賦予了3項額外轉運效果。
1.把上一年的業力、霉運、壓力重置（赦），這天的祈福、願望、清除阻礙會特別有效。
2.讓丙午火運「提早啟動」且「更爐火純青」。此種天赦日的特性格外不同，那就是「把新的運勢推得更順，不受舊能量牽絆」，在這天啟動事業、財運、風水布局效果除了加乘，那就是再加乘。
3.180年難得的「四時整合」，甲子日、陰陽轉變、開天門、火運起始，四者疊加後，會形成真正的大時代能量門。
陶文老師說，市場上對於「赤馬紅羊」（不景氣、通貨膨脹的憂慮）惶恐之際，老天爺提供了有緣人的預防機會，「你相信了你就是最有福氣的人」。這種現象特別對企業主、創業者、領導者有用。
三立新聞網提醒您：
以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。
更多三立新聞網報導
【W飯店毒趴命案 1】美麗女嫩模被土豪哥朱家龍混毒灌酒 急救無效死亡
【W飯店毒趴命案 2】土豪哥判2年10月定讞出獄 女模父痛喊：富二代遊戲
【W飯店毒趴命案 3】北檢首度曝光與惡鬥智關鍵 45天拼出她喪命120小時
獨家／橘色惡魔再一次轟動台灣！他公開成功關鍵秘密 竟然像它...
其他人也在看
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 89
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 316
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 45
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 3 小時前 ・ 107
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 7
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 11
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 2
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 225
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 36
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 21
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 163
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 19