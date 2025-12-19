【錯過再等180年1】冬至遇天赦日業力清零 陶文老師曝光轉運3關鍵

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

12月21日星期天，農曆11月初二是冬至，這天也是天赦日。易經理財專家陶文老師說，「冬至＋天赦日」是180年難得一遇的天時大合流，掌握者先贏一年。等於上天幫我們開一扇重啟命運的大門，是翻轉命運的宇宙級開運日。把握這一天，可以將過去的霉運、業障與卡住的事情一次清零，為2026年全面添滿好運。

「冬至」本來就已經是「一年中陰陽能量翻轉的最關鍵點」

陶文老師分析，冬至大如年，只因為「冬至」代表冬天在這一天到了盡頭，新的磁場與天地訊息將隨著出現，而「奇門遁甲」的陰陽變化就在這一刻發生。「冬至」是告別「陰遁」，進入「陽遁」的關鍵時刻。因此《易經》給與了「一陽生」的時序註解，代表下一年的第一道曙光在這個時候出現。



由此可知，「冬至」本來就已經是「一年中陰陽能量翻轉的最關鍵點」，陰極陽生，萬物復始，而今年更加特殊。2025年的「冬至」在12月21日13點01分，這一天同時也是乙巳（蛇年）年的最後一個「天赦日」，於是「冬至一陽生 + 天赦日」，代表老天爺提供了更多更強大的轉運能量。

在所有吉日中「天赦日」的地位最高 被視為「萬事可赦、萬願可啟」

陶文老師強調，「天赦」代表的是，上天赦免、重置、清算、重新啟動的重要日辰與天賦窗口。在所有吉日中，「天赦日」的地位最高，被視為「萬事可赦、萬願可啟」的天門大開之時。而「冬至」是冬天的盡頭，也是新氣息的起始點，這種重疊賦予了典型的「除舊佈新」與超強「送窮迎富」概念，今年的「冬至」是絕對要好好執行開運造吉策略的大吉日。關鍵是180年就這麼一次。

「冬至」是冬天盡頭日也是新的一年氣息起始日 時序卦象：「一陽生」

既然「冬至」是冬天的盡頭日，也是新的一年氣息的起始日，再加上《易經》所賦予的時序卦象「一陽生」，代表對於2026年丙午火年而言，2025乙巳蛇年的「冬至」就是丙午火年第一道曙光，代表新的一年，新的氣象與丙午馬年的好運勢氣息從這一刻開始展現。

2025年的「冬至」是百年難遇的「四時合一」 有超大開運能量場

陶文老師說，更有意思的是，這一天的「元辰神數日盤」為「乙巳年，戊子月，甲子日，丙子時」，讀者們有沒有發現出現了三個「子」，除了「天開於子」，還有六十甲子的起頭「甲子」，以及丙午年太歲天干同時出現了，於是2025年的「冬至」不再是「三時合一」，而是一種百年難遇的「四時合一」超大開運能量場。

「冬至＋天赦日」：你相信了你就是最有福氣的人 企業主、創業者、領導者更需要

陶文老師強調要運用「奇門遁甲」，來強化「天赦日」讓「冬至火運」變成可被放大的祝福。只因為冬至本來只是「陰陽反轉」，而天赦日賦予了3項額外轉運效果。

1.把上一年的業力、霉運、壓力重置（赦），這天的祈福、願望、清除阻礙會特別有效。

2.讓丙午火運「提早啟動」且「更爐火純青」。此種天赦日的特性格外不同，那就是「把新的運勢推得更順，不受舊能量牽絆」，在這天啟動事業、財運、風水布局效果除了加乘，那就是再加乘。

3.180年難得的「四時整合」，甲子日、陰陽轉變、開天門、火運起始，四者疊加後，會形成真正的大時代能量門。

陶文老師說，市場上對於「赤馬紅羊」（不景氣、通貨膨脹的憂慮）惶恐之際，老天爺提供了有緣人的預防機會，「你相信了你就是最有福氣的人」。這種現象特別對企業主、創業者、領導者有用。

