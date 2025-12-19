【錯過再等180年2】冬至遇天赦日業力可清零 陶文老師曝光轉運7大策略

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

【錯過再等180年2】冬至遇天赦日業力可清零。易經理財專家陶文老師說：「冬至＋天赦日」是180年難得一遇的天時大合流，掌握者先贏一年。曝光轉運7大策略。（圖／陶文老師提供、時報出版提供、三立新聞網、記者鍾志鵬攝影）

2025年冬至又逢「天赦日」等於是「一陽初生＋天大赦罪」，易經理財專家陶文老師說，「冬至＋天赦日」是180年來最強「翻身、改運、還願、許願」之日！曝光奇門遁甲7個開運策略，讓自己一赦百福、一陽大開、鴻運當頭，為即將到來的2026年馬年大賺金山添好運。

「冬至＋天赦日」是180年來最強「翻身、改運、還願、許願」之日！ 奇門遁甲7個開運策略曝光

易經理財專家陶文老師曝光奇門遁甲7個開運策略。



1.吃湯圓＋天赦日特別加碼（除了吃湯圓，重點是烹煮湯圓的過程）：

根據傳統，一定要吃「紅白湯圓」各3顆或9顆（因為「三生萬物」而9象徵極陽之數）



時間：巳時（9點至11點）或卯時（5點至7點）。午時為日破時不宜取用。

策略：紅色與白色湯圓若干，水量多一些，用大火烹煮至少15分鐘，將鍋蓋打開讓蒸氣瀰漫屋子。

吃湯圓之前請默念「天赦赦罪、冬至添福，今年所有負能量一筆勾銷，好能量開始啟動」。



值得提醒的是，煮湯圓的的儀式在23點01分可以在執行一次，這是真正的迎接第一道曙光吉時。





2.最強「赦罪洗晦氣，迎接新好旺運奇門策略」（冬至加天赦日，除舊佈新效果爆棚）。

1）卯時（5點至7點）前往奉天宮（或居家附近的土地公）拜拜祈福，記得一定要上殊文。

方位：正東方、東南方與正南方，其中以正東方為佳。

供品：以鮮花素果為佳，另外最好準備「圓形牛軋糖」，代表圓滿、財富和功名。

2）辰時（7點至9點），用「帝王水」（陰陽水加粗鹽調製）或「奇門香氛」，將全家每一個角度都噴灑一遍。為整體蛻變做好準備，先執行「天赦赦罪」，晚上的「冬至添福」，才容易出現神來之筆的感應。

方位：從中宮開始，執行《天玉經》策略，那就是「午山午向午來堂，大將值邊疆」，先噴灑中央位置，然後正南方，再來就是西北方和正東方，最後在西南方的龍穴位冥想祈福。



3.祭祖：借天赦日之力，感謝祖先保佑，感恩祖德餘蔭。

時間：申時（15點至17點）

方位：東南方、正南方和西南方。不一定要到靈骨塔，在家中祖先牌位或是面向正南方冥想，感謝祖先護佑。

4.還願（感恩）：感謝菩薩的庇佑，感恩貴人的照顧，期望來年再請繼續庇佑和照顧。

時間：巳時（9點至11點）

方位：正西方、西北方、正北方。

策略：

1） 行走三吉門之後，前往正北方廟宇拜拜祈福，感恩太歲星的庇佑，感謝神奇的護佑。

2） 感謝貴人這一年來的照顧，用通訊軟體感恩，邀請關鍵貴人至正北方聚餐。

5、風水開運

紅色、紫色是這一天的幸運色，最好搭配綠色的珮飾或水晶，如黃金虎眼一葉致富石。這一天是安奉「祿馬財神」最為理想的吉日。

時間和方位如下：

正東方：卯時。

正南方：辰時和戌時。

正西方、正北方和中宮：巳時。

東南方：申時。

西南方：亥時。

西北方：子時（晚上23點至24點之間）。



6.特殊情況的消災解厄：

對於2025乙巳蛇年中特不不順，或是受到了冤屈希望得到平反的人，可用這個時辰，其他人能不用就不要用。

時間：午時。

方位：正西方或西南方。

策略：前往正西方或西南方廟宇拜拜祈福，如同月破日一樣。午時是日破時，因此希望可以破除厄運，轉大運。

記得供品中要攜帶9顆（或更多）福圓，拜拜後的現場剝食3顆，默念「壞運去，好運來」三次。



7.最大的禁忌：冬至日只說正面的話，「十二道聖光」仔細默念，歡喜心接待人事物。親友借貸，直接拒絕。



陶文老師強調，好好把握這一天，把過去的霉運、業障、卡關一次大清零，再把2026年的好運全部裝好裝滿！一赦百福、一陽大開、鴻運當頭！為自己馬年添好運，大賺金山。

