錯過再等80年！冬至轉運大吉日 專家揭3禁忌：犯了2026福氣全跑光

生活中心／林昀萱報導

今年冬至遇天赦日，是轉運大吉日。（示意圖／記者陳慈鈴攝）

二十四節氣中的冬至將在21日晚間23時2分48秒登場，易經專家王昆山老師提醒，今年冬至遇到天赦日是百年難得一見的轉運大吉日，有3大禁忌千萬別做，做了恐讓2026福氣全跑光！

王昆山在臉書粉絲專頁「「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」表示，本週即將迎來冬至，是一年之中「陰極而陽始生」的關鍵節點，且今年冬至恰逢天赦日，意義格外不同，下次遇到要等80年後，再搭配丙午年、赤馬九運「極火之象」，無論吸引好運或是累積業力，能量都會被放大，提醒在能量這麼強的日子中要特別謹慎。

廣告 廣告

王昆山也點出冬至三大禁忌，分別是「忌殺生」、「忌造口業」、「忌與他人爭執」，犯下這三大禁忌相當於快速累積新年的業力，將會破壞2026的好福氣，不可不慎。另外他也提醒三件事，第一是「誠心參拜」，許願時記得與行善相關，心意真誠最重要。第二是「做一件善事」，大小、金額形式不拘，以實際行動累積福報。第三若在天赦日有所求記得「茹素一天」，能量會更強。最後，王昆山提供兩個開運方法：

【入廟補財庫法】

時間：冬至當日，午時（11:00）前佳。

地點：土地公廟、天公廟、主祀財神或福德正神之廟宇。準備供品與發財金，誠心向神明祈福即可。

參拜時可向神明祝禱三件事：

1 懺悔過去讓自己破財的錯誤決策。

2 接下來的新計畫。

3 承諾自己會改變的地方，例如不再亂投資、不再衝動消費等。

【在家點燈祈福法】

時間：冬至晚上。

方式：點一盞燈，若沒有燭燈，檯燈或小燈亦可。於燈前靜坐默念藥師如來聖號或藥師經，為自己累積財庫福報。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

75歲李亞萍自曝罹失智症！營養師籲避開「5大傷腦食物」

獨家／戴更基性騷女學生挨告 「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光

藍白網路連署「彈劾賴清德」飆破百萬人？1點慘遭群嘲酸爆

辱日語是「狗語」！中國人羽田機場飆罵台灣遊客 爭執起因曝光

