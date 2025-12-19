錯過再等80年！冬至逢天赦日唯一禁忌曝光 命理師：老天會收一波人走

生活中心／陳慈鈴報導

天赦日當天，很多人都會到玉皇大帝廟參拜，消災祈福。（示意圖／記者陳慈鈴攝影）

冬至要到了，命理師柯柏成指出，2025年乙巳年的冬至是陽曆12月21日晚間23時2分48秒交節氣，陰曆十一月初二。他提醒錯過今年的冬至要再等80年，還提到「老天會在冬至收一波人走」。

柯柏成提到，冬至又同時是天赦日，可以說稀有難見，百年一遇也不過分，以上個世紀整整一百年，只有1922年當年的冬至同時是天赦日，本世紀只有2002及今年2025年，錯過今年就要再等80年到下個世紀2105年才會再遇到冬至同是天赦日這樣的強運時機，因此絕大部份人的一生當中頂多也就能遇到一兩次，比哈雷彗星的週期還難等。

柯柏成表示，在命理實務上確實老天會在冬至收一波人走，對應地球和太陽的軌道，冬至到了遠日點，北半球日照最少黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，確實會有許多人過不了這關，另外在一關就是過年除夕前，這跟古代把冬至當作過年也有關係，所以在醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，不要把待在醫院的病氣連帶拖到下一年，因此冬至這個大節氣本身就是個命運轉折節點。

柯柏成引述《孟子.萬章下》孟子曰：「孔子，聖之時者也。」是孟子對孔子最崇高、最精闢的評價，用現在的白話來說，孔子之所以成聖人，很大的關鍵因素就是知道在對的時機做合理的事情，時機可遇不可求，今天正好遇上這種百年難得一次的轉運時機，當然是要好好利用把握。

柯柏成表示，由於機運難得，建議到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或是其他宮廟參加法會也可以。交節氣的時間更特別，過去幾年都提過，冬至當日的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，今年也是一樣，如果沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好，再不濟什麼都不做，早早在晚上23時以前就在床上躺平睡覺都可以，不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

柯柏成提到，天赦日想要求財的可以煮錢水，這次的錢水可以特別一點，把168枚硬幣加清水後放在鍋中煮的時候，再多加幾片吃剩新鮮的橘子皮，這樣煮沸後要小心用鍋子拿著到房子裡的各角落繞一繞，水蒸氣混著橘子的香味可讓宅運整個換氣，讓你來年好運旺旺來，煮過的錢幣冷卻擦乾後，可以給家人各一枚當錢母帶在身上，剩的銅板一樣用聚寶盆裝著放在家中財位，待下次天赦日前或者除夕當天把銅板捐出去，廟裡的功德箱或便利商店的零錢箱都可以把善的能量傳播出去，讓自己更有福氣。

柯柏成還說，天赦日的特別之處就是這一天在廟裡或教堂許願都特別容易實現，一陽來復的冬至就更會把這種能量推高到頂點，這一天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上，因此更建議這一天全日素食以符合這樣的吉祥日子。

柯柏成表示，冬至湯圓是應景的食品，就像端午粽子一樣專屬節氣的開運食品，紅白小湯圓或包餡湯圓，建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。開運也可以很生活，只要跟著節氣去走就可以讓自己和天地宇宙的節奏同頻。

