錯過再等80年！ 命理師揭「最強招財轉運大吉日」

民俗專家王老師提醒，2025年最後一個「天赦日」在12月21日，這天正好碰上二十四節氣中的「冬至」，是新年前最強招財轉運的大吉日，而下次遇到這樣的日子要等到2105年，錯過就要再等80年。

2025年最後的「天赦日」正好遇到冬至 。（示意圖／ Unsplash ）

王老師在臉書粉專「王老師幫幫我·生活中的易經開運策略」發文說明，天赦日的意義在於向玉皇大帝請求赦罪，能清除霉運與各種不順遂，而冬至則是能量轉換的關鍵點，象徵陰盡而陽生，2026年的運勢從這一刻開始啟動。「在這天誠心參拜、補財庫，代表壞運盡除，能在新的一年逆轉局勢，財運爆發」，他建議，無論是老闆、業務、投資人、想升遷的上班族，或是2025年財運未開的民眾，都應該把握這個難得的時機。

王老師提醒，一定要記得到天公廟或大型廟宇，準備正式的祈福疏文參拜，祈求來年壞運清零、財運暴漲、事業飛升、萬事如意，讓自己2026年旺一整年。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

