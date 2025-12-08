錯過再等80年！12月「最強補財日」在這天 命理師曝秘訣：2026旺整年

生活中心／許智超報導

2025年最後的「天赦日」正好遇到冬至，是新年前最強招財轉運大吉日。（示意圖／資料照）

二十四節氣中的「冬至」將在12月21日登場！對此，民俗專家王老師提醒，2025年最後的「天赦日」正好遇到冬至，是新年前最強招財轉運大吉日，而且下次遇到是2105年，因此錯過21日補財日，就要再等80年！

民俗專家王老師在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」表示，為什麼冬至碰上天赦日特別重要？因為天赦日是像玉皇大帝請求赦罪，清除霉運與種種不順，而冬至是能量的轉換點，陰盡而陽生，2026的運勢，從這一刻開始。

王老師指出，你在這天誠心參拜、補財庫，代表壞運盡除，能在新的一年逆轉局勢，財運爆發！

王老師說，無論是老闆、業務、投資人、想升遷、或2025財運未開，建議把握時機，一定要記得到天公廟，或是大型廟宇，準備正式的祈福疏文參拜，祈求來年壞運清零、財運暴漲、事業飛昇、萬事如意，讓自己2026旺一整年！

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

