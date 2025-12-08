錯過再等80年！2025年最強補財日曝光 罕見撞上「最後天赦日」：命理師教你怎麼衝財運

冬至遇天赦日被視為年度少見轉運時機，民俗專家提醒12月21日適合祈福、補財庫，不少信眾準備前往廟宇參拜。（本刊資料照）

2025年邁入尾聲，年底將迎來罕見的「冬至遇上天赦日」。民俗領域專家王老師昨晚（7日）在臉書發布影片指出，12月21日被視為年度少見的轉運吉日，且下次相同組合要再等80年，引發不少民眾關注如何把握這波能量轉換。

罕見日子重疊 「冬至＋天赦日」被視為年度關鍵時刻

根據王老師說法，12月21日不僅是今年（2025）最後一個天赦日，同時也正逢冬至。天赦日在民俗信仰中被視為向玉皇大帝祈求赦免、清除累積不順的重要時刻，而冬至象徵能量由陰轉陽，被許多信仰者視為新年度運勢的起點。

廣告 廣告

王老師表示，兩個節氣重疊的情況並不常見，因此才會被視為難得的「年終轉運窗口」，並強調同樣組合預計要到 2105 年才會再度出現。

為什麼冬至遇上天赦日對「財運」特別受關注？

王老師指出，許多民眾之所以特別留意這天，是因為傳統上認為此時可同時達成「消除舊晦氣」與「迎接新氣場」兩種效果。

王老師表示，若選在這天進行補財庫、祈福或參拜儀式，被視為能象徵性地「補強能量」，適合今年覺得運勢不順或期待新年突破的人。

哪些人常在天赦日進行祈福？ 關鍵族群曝光

根據王老師經驗，包含企業主、業務工作者、投資族群等，通常在天赦日會特別進行財運祈求。他指出，若希望在2026年規劃職涯提升、財務成長，民間信仰多會建議把握這類節氣進行祈願。

專家提醒參拜方式 建議前往廟宇並備妥疏文

王老師建議，若民眾希望在當天進行祈福，可選擇天公廟或規模較大的宮廟，並準備正式疏文或參與補財庫活動。他指出，方式不拘，主要在於誠心祈求、希望來年一切順利。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

更多鏡週刊報導

史上最療癒行事曆！2026連假多到數不完 上班族狂敲碗：拜託快來

早上總是好想睡？日本專家公開「真正清醒的祕訣」 5大方法比咖啡因更有效

「他已脫困落葉歸根」于朦朧遺體下落曝最新說法！ 靈媒突發文：已火化送回新疆