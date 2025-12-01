錯過台北玫瑰園冬季限定景緻 年初無花可賞

〔記者何玉華／台北報導〕位於新生公園內的台北玫瑰園，花海區的「櫻鏡」、「Madame Antoine Rébé」、「白櫻鏡」，育種家花園的「凱麗」與「苔絲」，正迎來新一波花期，園中栽植的臺灣欒樹蒴果，由嫩紅轉為深暗紅，台北市公園路燈工程管理處表示，配合明年玫瑰花展，12月起展開玫瑰強剪作業，年底將完成全區修剪，屆時園內將暫無花可賞，愛花的民眾要把握明年3月玫瑰展前的最後一波花期。

公園處建議，從花海區入口順遊玫瑰園，首先看到的是白、紅、粉三色玫瑰組成的夢幻花廊，中央入口處附近可看到來自法國、花量非常多的古老茶玫瑰「櫻鏡」，粉色花瓣，屬圓瓣杯型，四季開花不斷，具有茶香。沿著小徑前行，在「春天的走向」裝置藝術周圍，法國百年名品「Madame Antoine Rébé」正盛放著深紅混合的複瓣花朵，花朵十分艷麗，宛如巨大的蝴蝶，由於花量繁盛、花期持續不斷，是冬季最迷人的焦點。

另一側小徑，「白櫻鏡」盛開宛如雪景般的純白花海，同樣是來自法國，擁有百年歷史的古老茶玫瑰，花朵下垂像一顆顆白色小圓球，帶有清香，是花量多又耐熱的品種，與「Madame Antoine Rébé」分列兩側，成紅白花海交相輝映的迷人景色。

往育種家花園大衛奧斯丁育種區，包子花型「凱麗」綻放，散發出濃郁花香。它屬一莖多花、直立灌木型樹玫瑰，是奧斯丁經典的英國玫瑰品種，具有四季開花特性。可做庭院美化及陽台盆栽觀賞，花朵還可當鮮切花。一旁是帶有淡香的「苔絲」，以深紅色的絲絨般花瓣，和豐滿花苞而聞名，非常適合製作婚禮花束，帶有淡淡的紅蘋果和玫瑰水的味道，顏色會隨著時間推移變得更深，花序中隱約可見一簇金色的雄蕊。

公園處說，「凱麗」、「苔絲」兩款英式玫瑰在冬季都有令人驚豔的表現。最後順著動線走向五彩玫瑰區，臺灣欒樹正展現冬日代表性樣貌，蒴果由嫩紅漸轉暗紅，彷彿成串燈籠垂掛在枝梢，在玫瑰花海與冬陽映照下別具風采，是不可錯過的季節限定景致。

