錯過報到被拒登機！ 台客竟打電話求駐日代表處「特別協助」

日本向來是台灣旅客最愛的海外旅遊目的地之一，但近期卻有台灣旅客在日本那霸國際機場準備返台時，誤信航空公司APP上的時間提示，未提前到櫃檯完成報到，最終因超過截止時間遭拒登機，只能打電話給辦事處要求「特別協助」。對此，台北駐日經濟文化代表處那霸分處強調，「本處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求！」

台北駐日經濟文化代表處那霸分處表示，近期接獲一名台灣旅客來電求助，對方在那霸國際機場準備搭乘某航空公司航班時，因手機APP顯示「需於起飛前40分鐘抵達登機」，旅客就沒有事先到航空公司櫃檯辦理報到，結果對方在安檢口被告知「須先完成櫃檯報到手續」，當時距離航班起飛僅剩約50分鐘，旅客急忙衝到報到櫃檯，便因為已超過航空公司報到截止時間而遭拒絕受理，因此旅客打電話要求辦事處致電航空公司提供特別協助。

那霸分處說明，多數航空公司會在航班起飛前至少1小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理報到，旅客如錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，「本處不便要求航空公司特例受理！」

那霸分處提到，曾經就有旅客搭乘郵輪至那霸旅遊時，因隔天早上睡過頭，錯過規定的下船入境手續辦理時間，而致電辦事處求助，辦事處洽詢入國管理局後，獲知入境審查人員於規定時段後已撤離，無法再返回為旅客辦理入境手續。

那霸分處提醒，旅日遊客應遵守各項時間規定，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續，除了要注意租車、還車、飯店入住退房、餐廳用餐等預約時間相關規定外，也別忘記日本比台灣快1小時，「本處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求！」

