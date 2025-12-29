錯過女兒10歲生日！ 汪峰「萬人演唱會上播影片」告白孩子：特別遺憾

章子怡與汪峰的女兒醒醒28日迎來10歲生日。兩人雖已離婚，但分別以不同方式替女兒慶生，溫情舉動引起不少討論。

12月28日，章子怡在社群平台發文為女兒慶祝生日，寫下「醒寶兒十歲了」，希望女兒健康平安、步伐堅定、勇敢做自己，並溫馨告白：「你永遠是我最初的驕傲！」她也替女兒準備「動物森林」主題的生日派對，呼應醒醒創作的繪本《想變矮的長頸鹿》，生日蛋糕上還特別印上「祝醒寶大作早日出版」字樣，表達對女兒創作的支持。

汪峰則用舞台方式為女兒送上祝福。12月27日，他在長沙舉辦演唱會，因行程無法到場參加生日派對，提前半個月剪輯了一段醒醒的成長影片，內容也收錄章子怡拍攝的嬰兒時期畫面。演唱會當天，他在台上帶領現場數萬名觀眾一起喊「醒寶生日快樂」，並合唱生日歌，畫面同步傳送到派對現場。汪峰事後也提到，沒能陪女兒過生日「特別遺憾」，但透過影片製作的過程，彷彿重新陪著女兒走過這10年的成長，也謝謝粉絲願意陪他一起送上祝福。

