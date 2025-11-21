錯過就等到明天！台東返鄉難搭末班車 籲台鐵增晚間10點班次

旅北台東鄉親平日返鄉的末班車為晚上8時，議員籲台鐵增開更晚班次。（蔡旻妤攝）

台鐵平日從台北站到台東站的最末班次為晚間8時，無黨籍台東縣議員董昌華表示，許多旅外縣民反映下班後根本趕不上，一旦錯過就得等到隔天，長期返鄉不便，建議台鐵加開晚間10時的班次，以滿足在外工作族群的需求，台東縣府允諾，將向台鐵反映。

董昌華指出，由台北往台東方向，平日僅有晚間8時的列車可在當日抵達，另一班凌晨0時15分的自強號列車僅限星期五發車，無法解決平日下班族趕車的問題。這對許多在北部工作的台東人來說，下午6點下班後再趕往台北車站，且須在8點前上車難度高，等同被迫延後一天返鄉；部分原住民旅外青年甚至因此無法及時回部落參加豐年祭等重要活動。

廣告 廣告

旅北台東鄉親平日返鄉的末班車為晚上8時，議員籲台鐵增開更晚班次。（蔡旻妤攝）

另有台東民眾反映，到台北旅遊或辦事，往返車票動輒接近2000元，通常希望能「早去晚回」讓行程更充裕，但目前台北返台東的班次在晚間僅剩8時這一班，後續再無車次可搭，讓整體彈性大幅受限。

董昌華強調，返鄉需求並非只在連假或尖峰時段，而是日常生活的基本交通權益，台鐵有必要檢討各時段運量與需求落差，盡速提出改善措施。

對此，台東縣府交通及觀光發展處長卜敏正回應，將向台鐵正式反映地方訴求，增開更晚班次，提供旅外鄉親更充足的返鄉選擇。

更多中時新聞網報導

世足》史上最小 古拉索世足賽門票到手

不只癌友 高壓職場族也可考慮凍卵

玖壹壹音樂節號召10萬粉絲同歡