錯過就重來！藍白封殺1.25兆預算 國防部：美軍售發價書有效期至3/15

國防部證實已收到美方提供的「M109A7 自走砲」等3項軍售案發價書草案。（BAE Systems官網）

美方頻頻關切對台軍售議題，藍白仍封殺8年1.25兆元國防特別條例，國防部戰規司長黃文啓與發言人孫立方5日透露，美方去年12月18日已經知會國會，一個月後自動生效，台灣隨時可能收到「發價書」，若期限內沒有通過預算、簽署「發價書」，整個軍購的建案流程必須從頭來過，武器交付勢必要延宕。國防部今（6日）證實，美政府已提供3項軍售案發價書草案，有效期至今年3月15日。

國防部今天表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。





