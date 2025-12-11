錯過彩排！Joeman看TWICE跑錯場地遭炎上 網氣壞：秒退訂

YouTuber Joeman在最新影片中透露，11月到高雄看TWICE演唱會竟跑錯演出場地。（翻攝自YouTube「Joeman」）

百萬訂閱YouTuber Joeman近日在最新影片中分享一段「追星糗事」，透露自己到高雄看TWICE演唱會時，竟跑錯場地，錯失能觀看彩排的難得機會。他原以為演唱會在高雄巨蛋，抵達後發現場館正舉辦伍佰演唱會，連TWICE的照片都找不到，才驚覺真正場地是高雄世運主場館，匆忙趕場仍來不及。這段他以輕鬆口吻分享的過程，意外引發TWICE粉絲在Threads上大量不滿留言，風波迅速延燒。

不少網友認為，網紅連場地都搞錯卻坐在前排位置，追多年的粉絲則買不到票，引發強烈相對剝奪感，怒喊「秒退訂」。他們質疑，「會不知道辦在哪？那票怎麼拿到的？」也有人怒批「公關票沒意見，但跑錯地方還要講出來，真的很白痴。」討論串中，許多粉絲直指Joeman不應以「講笑話」的態度處理這件事。

公關票惹怒粉絲？

支持Joeman的粉絲則反駁，認為粉絲過度情緒化，留言批「追星仔什麼都能崩潰」「人生到底多空虛」。他們也指出，當天其實有不少粉絲同樣跑錯地方，不只有Joeman一人。另有目擊者透露，Joeman坐在D4第一排，可能是公關票，引發更多討論。

