錯過恐少賺！存股族搶搭「高利末班車」 看懂「這3關鍵」多領20年

財經中心／師瑞德報導

隨著聯準會利率按兵不動，敏銳的「聰明錢」已嗅到風向轉變。隨著美債市場即將告別限制性高利時代，邁向「利率正常化」，大戶資金紛紛轉向鎖定高收益標的。專家建議，投資人應把握六月前的黃金空窗期布局，看懂三大獲利關鍵，才能在平衡風險的同時，穩穩鎖住高息並爭取資本利得。（AI製圖）

美國聯準會（Fed）宣布維持利率不變，這項訊號被市場解讀為2026年美債市場將正式告別「限制性高利率」，轉而邁向「利率正常化」。眼光精準的大戶深知，在經濟軟著陸路徑明確的背景下，債市投資邏輯已從單純的「避險」轉為積極的「收益追求」。這股趨勢推升了中信非投等債（00981D）的熱度，使其規模突破新台幣50億元，穩坐規模最大主動債ETF寶座。

獲利關鍵一：規模破50億、年化配息逾9% 大戶與存股族新歡

現金流是檢驗獲利的硬道理，也是「聰明錢」最在意的指標。根據中國信託投信官網數據，去年9月掛牌的主動中信非投等債（00981D），受惠於經理人精準的主動選債策略，近兩次配息表現優異，年化配息率穩定維持在9%以上。

這種「高票息」優勢，加上規模穩健成長，顯示市場資金正大量湧入卡位。法人分析，00981D之所以能領先市場，核心在於其「主動管理能力」；經理人能在降息循環全面啟動前，靈活調整債券組合以鎖定高票息，並在利率下行時爭取資本利得，讓投資人不僅領息，還有機會賺價差。

獲利關鍵二：經濟「軟著陸」免驚 違約風險低、溢酬逾3%

許多投資人擔心經濟衰退風險，不敢貿然上車。對此，00981D經理人陳昱彰指出，本輪經濟週期打破傳統模型，自2024年8月殖利率曲線轉正以來已逾17個月，經濟依舊展現強勁韌性。這顯示經濟正從擴張末期走向「軟著陸」，而非硬著陸衰退，大戶因此敢於逢低布局。

陳昱彰進一步分析，從性價比來看，非投資等級債目前的「風險補償」極具優勢。在衰退預期降溫下，即便扣除預期違約損失，投資人仍享有超過3%的「超額溢酬」。這意味著，相較於投資等級債，非投等債更能有效抵禦通膨殘餘壓力，是現階段平衡風險與收益的優質工具。

獲利關鍵三：把握降息前「黃金空窗期」 提前卡位鎖高利

不想錯過這波行情，布局時機點至關重要。陳昱彰表示，聯準會採取預防性降息，今年預計仍有1至2碼的降息空間，目標是將基準利率引導至中性水準，這將釋放企業再融資壓力，有利於非投等債發行企業。

市場普遍預期，聯準會可能於今年六月新任主席上任後才會再啟動降息。陳昱彰建議，投資人應把握目前「降息空間尚未完全反映」且「債券票息仍高於長期平均」的黃金空窗期進場。透過專業經理人把關的主動型債券ETF，不僅能降低個別違約風險，更能彈性應對利率正常化過程中的波動，是投資人想在2026年穩健獲利、長期鎖利的理想配置。

