錯過捶心肝！高雄關「充公貨」大拍賣 牛仔褲、電熱水器、電動車通通有

財經中心／師瑞德報導

高雄關將於114年12月11日舉辦第11次充公私貨與逾期貨通信標售，標售品項多元，包括床包、POLO衫、電動車架與鋼製工具等。看貨日期自12月5日起開放，須事先申請港區通行證。歡迎廠商與個人踴躍參與競標。（圖／財政部高雄關務署提供）

財政部關務署高雄關將於114年12月11日下午2時，在該關關本部5樓教室舉辦114年第11次充公私貨及逾期貨物通信標售，本次標售對象不限，不論法人或自然人皆可投標，高雄關歡迎各界踴躍參與。

高雄關指出，此次標售品項多元，涵蓋民生用品、五金材料及交通工具組件等，包含：印花床包、牛仔褲、單芯線、POLO衫、六角螺絲、電動三輪車車架組（含電機馬達）、襪子、鋼製手工具、馬口鐵盒、裝飾用耐火磚、已上釉磁磚（須補標產地）、電動自行車及電熱水器等。民眾可透過高雄關官方網站查詢詳細標售公告內容(https://web.customs.gov.tw/kaohsiung/，點選「資訊公開／標售公告」）。

為利民眾充分了解標售物品狀況，高雄關開放看貨時間為114年12月5日、8日至10日，每日上午9時至12時、下午1時至4時30分，地點涵蓋私貨倉庫、各貨櫃場、第一郵聯海運快遞貨物專區及萬海海運快遞貨物專區。有意看貨者請事先聯絡承辦人員（TEL: 07-8122648、07-8122641、07-8213685#113、07-8111026#103），並依照港區安全規範完成人員與車輛的進出通行證申請作業（請先洽詢高雄關 07-5628334、07-5628339 以協助登錄個人資料）。

高雄關提醒投標人須備妥以「財政部關務署高雄關」為受款人之臺灣銀行本票、銀行本行支票或銀行保付支票（須為即期票據）作為押標金。若押標金總額不超過新臺幣5,000元，也可使用現金繳納。

相關押標手續請於12月8日至10日，於每日上午9時至12時或下午1時至4時，至該關本部3樓法務緝案組（地址：高雄市鼓山區捷興一街3號）辦理，聯絡窗口：劉小姐（07-5628334）、許小姐（07-5628339）。高雄關再次呼籲，民眾如有興趣投標或看貨，應提早完成相關通行證申請與標售準備事項，以免錯失競標良機。

