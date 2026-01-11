錯過明星？錯過安全？大通新品Ai17 PRO行車記錄器 用聲控捕捉每個瞬間

圖說: Ai17 PRO具備多種實用功能，讓你出一張嘴就能掌控全局 {圖片由大通電子提供}

【記者羅伯特/綜合報導】想像一下：你正停在路口等紅燈，斑馬線上忽然走過一位低調卻光芒四射的超級巨星——可能是剛拿下影帝的明星，或是人氣啦啦隊女神。你心跳加速，急忙掏出手機，卻因臉部辨識失敗而錯過最佳時機。等相機打開時，對方的背影早已消失在人群中。

這樣的「遺憾」，在大通電子眼中正是 AI 該出手的時刻。今日正式亮相的年度旗艦Ai17 PRO，讓你不必冒著交通違規或手忙腳亂的風險，只需對著後照鏡喊一聲：「大通，拍照！」，那一瞬間的驚喜便能被 AI 演算法精準捕捉。

共創而生：從用戶痛點到職人驗證

Ai17 PRO 不只是捕捉「野生明星」的利器，更是研發團隊與全台 42 位汽車百貨安裝達人共同打磨的成果。大通深信，最好的創新來自消費者的真實需求，在量產前，產品必須通過這群第一線技師的嚴格檢驗：譬如，側插式記憶卡槽，讓取卡更便利，不必拆卸主機；分離式鏡頭設計，有效避開高級車隔熱紙的視角遮擋。

廣告 廣告

只有當這些看遍各類機種的職人們點頭認可，Ai17 PRO 才算真正過關。

技術突破：AI 芯片與邊緣計算

營業部經理謝政憲強調：「AI 不是噱頭，必須解決真實需求。」Ai17 PRO 內建獨立 AI 芯片，具備強大的邊緣計算能力，無需連網即可在本地完成秒級影像分析。這意味著，當你下達指令時，系統能瞬間回應，絕不漏掉任何關鍵畫面。

透過數百萬張真實行車影像的模型訓練，Ai17 PRO 就像一位永不疲倦的智慧副駕，不僅能聽懂指令，還能預判風險：

● 前車起步通知：避免分神時錯過綠燈，免去後車喇叭的尷尬。

● 安全防護預警：具備車道偏移提醒與安全車距監控，長途駕駛更安心。

● AI HDR 影像技術：即使在昏暗涵洞或刺眼車燈下，也能自動調整曝光，拍下清晰畫面。

品質堅持：豪車車主的指定守護

正因對專業的追求，大通已成為賓士 G-Class 等千萬名車車主的指定品牌。謝政憲感性分享，大通堅持不打低價戰，是因為「品質」才是品牌能走過 58 年的核心密碼。

全面升級：到府安裝與舊換新計畫

為回饋老客戶，大通電子將於 2026 年 1 月啟動「全面 AI，到府安裝」服務。凡購買 Ai17 PRO 的車主，皆可「免費」預約專業技師到府安裝。同時，全台也將展開「舊換新」補貼計畫。

圖說: 大通電子將於 2026 年 1 月啟動「全面 AI，到府安裝」服務{圖片由大通電子提供}

大通想傳達的訊息很簡單：無論你是想捕捉路邊的驚喜，還是守護行車的安穩，Ai17 PRO 永遠會在那裡，回你一聲暖心的「我在」。