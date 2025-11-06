錯過普發一萬元分流登記怎辦？財政部解答了

▲全民普發一萬現金，自11月5日起分流登記、11月10日不再分流。（圖／記者李欣容攝）

[NOWnews今日新聞] 全民普發現金1萬元，5日起開放官網預先登記入帳，首日開放尾數「0、1」預登記，今（6）日起開放尾數「2、3」預登記，根據財政部統計，首日湧123萬人登記，不過也有人錯過首日登記，對此，財政部表示，凡於10日前登記成功者，款項將於11日晚間至12日陸續入帳，成為首批領取現金的民眾，10日起就不再分流，全民都可採用登記入帳。

普發現金1萬元，政府提供民眾多元便利管道領取，可採「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局臨櫃領現」3種方式，其中「登記入帳」在5日開放登記，前5日採分流措施：

11月5日開放尾數「0、1」

11月6日開放尾數「2、3」

11月7日尾數「4、5」

11月8日尾數「6、7」

11月9日尾數「8、9」

11月10日起不再分流

財政部表示，11月5日至9日預先分流登記者，款項預計於11月11日晚上6時起，至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。另外，11月17日起也會開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。

▲普發一萬現金登記入帳、詐騙、分流、申領圖卡（圖／取自財政部臉書粉專）

