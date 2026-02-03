社會中心／綜合報導

前天（1/31）深夜，一名約6歲小男童，被民眾發現，一個人站在機場捷運A3新北產業園區站等車，民眾看到這一幕，立刻請站務員協助處理，最後由保全陪男童到台北車站，但是，當時他要轉乘的文湖線末班車已經走了，後續由警方協助聯繫家人，確認沒有遺棄等案件。

三更半夜，6歲男童小小的身影，孤零零地站在月台，他在機場捷運新北產業園區站等車，準備搭到台北車站，但年紀這麼小，一個人搭車，其他乘客看傻眼，民眾通知站務人員，也把這一幕PO上網，近10萬名網友關注，很多人擔心小男童的安危，如今確定，有保全陪同他搭到台北車站，轉由警方接手。

錯過末班車！ 6歲男童深夜等機捷 中正暖警護童安全返家

只是男童要轉搭的文湖線，末班車早過了，由於當天晚上天氣寒冷又下雨，員警擔心男童受凍、餓肚子，自掏腰包，帶他到超商買水果、小蛋糕和牛奶。在員警溫柔引導下，男童也十分放心說要到派出所吃點心、看喜歡的卡通。

回到派出所後，警方也跟男童外婆聯繫，初步研判，沒有遺棄或其他刑事案件，已依規定完成兒童及少年保護通報。





外婆對於員警暖心親切照顧男童、即時提供協助致謝，也讓這個寒冬深夜多了一份溫情。





















