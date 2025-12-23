錯過治療恐跛行一輩子！醫師提醒：嬰兒髖關節問題0～6個月是黃金治療期

新生兒髖關節超音波篩檢，能幫助新手爸媽及早發現問題。（台北慈濟醫院供圖）

很多新手爸媽可能不知道，寶寶的髖關節發育問題，早期幾乎沒有症狀，但如果錯過0～6個月的黃金治療期，可能會導致跛行、長短腳，日後甚至需要手術才能復位。

台北慈濟醫院的新生兒科團隊提醒，寶寶髖關節發育不良不只是先天問題，日常抱姿、揹帶方式不正確也可能影響髖關節成長。例如很多家長在揹抱時，會把嬰兒雙腿打直，長期下來可能造成髖關節受力不良。

為了讓家長更早發現問題，醫院從2006年起，就提供新生兒髖關節超音波篩檢，搭配理學檢查與X光檢查。統計顯示，院內新生兒髖關節篩檢率已連續9年，穩定提升超過3成，讓更多寶寶能在黃金期接受檢查與矯正。

廣告 廣告

若檢查出異常，醫院的跨科團隊，包含兒科、骨科、復健科、放射科，會提供完整的治療與追蹤管理，早期只需吊帶矯正，避免長期步態問題。

除了專業治療，醫院也推出親子衛教，讓爸媽能快速了解髖關節發育知識和正確抱姿技巧。兒科部新生兒科主任趙露露表示，新手爸媽只要掌握早期篩檢與正確抱姿，就能大幅降低寶寶髖關節出問題的風險。

今年底，台北慈濟醫院更加入衛福部「健康台灣深耕計畫」，未來將提供新生兒免費篩檢名額，讓更多寶寶有機會在黃金期得到照護。趙露露再次提醒家長，0到6個月是髖關節矯正黃金期，任何懷疑異常都應盡早檢查。早期發現、早期矯正，寶寶走路發育才會順利。



回到原文

更多鏡報報導

1歲以下寶寶要避開蜂蜜水、蜂蜜蛋糕！但孕婦能吃嗎？產科醫師這樣說

新手爸媽小心！「螃蟹車」可能害寶寶走路更慢、增加急診風險

孩子長不高想打生長針？適合誰、可能效果與副作用一次看