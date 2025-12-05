錯過盤中也能下單？用盤後交易鎖住價格 提升成交率避開風險！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

【聰聰存股教室】

撰文 / 繪圖：聰聰

台灣股市的交易時間正常為9:00～13:30，若因事耽擱來不及在這段時間下單，就沒辦法再進行股票買賣了嗎？這時候不妨使用「盤後交易」！

整股和零股的盤後交易時間及掛單方式不同。整股的交易時間是14:00～14:30，採「定價交易」（即當日收盤價），所有買賣單統一在14:30由電腦隨機撮合成交，能不能買到完全靠運氣；而零股交易時間則是13:40～14:30，可自行設定委託價，並在14:30集合競價撮合。

盤後交易除了讓錯過盤中交易時間的忙碌上班族有補救的機會，若當日有重大新聞事件可能影響隔日股價，盤後交易有利於鎖住價格，避開隔天大漲或大跌的風險。當股價走跌的時候，還可利用「整零價差」在盤後進行套利，提高操作的彈性。

若有非買不可的零股標的時，不妨將委託價設定得高一點，就能提高成交的機會；相反地，如果想在盤後賣零股，就要將價格壓低一點。另外要注意的是，如果遇上流動性太差的冷門股、當天沒有收盤價，就無法進行盤後交易。

此外，聰聰提醒大家進行盤後交易時，要留意交易方式是否有選擇「盤後」，否則就會變成隔日的委託單唷！

（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年12月號

