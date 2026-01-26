錯過真的不再有！2026必收限量美妝：ALBION皇室御用有田燒手窯乳霜、肌膚之鑰金馬版、PAUL&JOE、LUSH 情人節系列全到齊

（圖／品牌提供）

在快速消費的年代，真正能被留下的，往往是那些充滿細節的匠心之作。2026年初登場的限量美妝，早已超越了單純的節慶包裝，而是從百年工藝、當代藝術、感官香氛出發，將保養與彩妝提升到「藝術收藏」的層次。這份清單中的每一款，都是值得你好好對待自己的理由。

1.收藏級巔峰：ALBION 匠心凝時之霜一週年限量版

全台限量20份，保養界的藝術頂峰！為慶祝 ALBION AUTHENTIQUE 匠心凝時之霜上市一週年，品牌推出極具收藏價值的限量版，將日本傳統工藝與尖端科技完美融合。限量版瓷瓶由日本皇室指定使用、擁有350年歷史的「辻精磁社」與「ARITA PORCELAIN LAB」聯手打造。瓶身以辻家傳承的菊花紋樣為底，融合白神山地矢車菊花，象徵恆久之美。每只瓷瓶皆由工匠手繪釉下彩並點綴金彩，每一瓶都是世上唯一的藝術品。

ALBION AUTHENTIQUE 匠心凝時之霜1週年限量版 50g / 38,500元（全台限量20份）。（圖／品牌提供）

2.新年開運藝術款：Clé de Peau Beauté 2026金馬限定系列

以光采藝術，開啟生生不息的馬年。肌膚之鑰攜手中國當代藝術家姜淼，為明星商品換上金馬限量包裝。以「圓」為核心意象，結合飛躍金馬與紅金層疊工藝，象徵嶄新的開端。激光瓶是保養第一步，喚醒肌底能量，是新春開運的最佳首選。而精質乳霜則是品牌壓軸之作，以100道工序揉合60種精萃，賦予肌膚頂級修護與澎潤光采。

肌膚之鑰2026金馬限定版激光瓶 50ml / 8,500元、精質乳霜 50ml / 25,000元。

肌膚之鑰2026金馬限定版激光瓶 50ml / 8,500元、精質乳霜 50ml / 25,000元。（圖／品牌提供）

3.春日浪漫必收：PAUL & JOE 粉紅櫻花限量系列每年春天，PAUL & JOE 的櫻花系列幾乎已成為櫃上最具代表性的季節風景。2026年2月1日登場的「粉紅櫻花限量系列」，以櫻花初綻的柔嫩色澤與淡雅香氣為靈感，將春日的輕盈與浪漫，轉化為能天天使用的彩妝與身體保養單品。

粉紅櫻花限量眼彩凍以清透水潤質地為最大亮點，特殊Q彈凝凍科技，將片狀形珍珠粉末融合多重植物油精華，上眼後呈現宛如濕潤光澤般的透亮色感，不顯厚重，也不易顯泡。質地輕盈好延展，可用指腹或眼影刷輕鬆上色，透過少量堆疊即可調整珠光與顯色度，單色就能打造乾淨有神的眼妝輪廓。

圖說：推出兩款色調，001花瓣粉，內含銀色、紅色與藍色珠光，清透中帶有細緻層次；002珊瑚橘則以溫暖柔和的珊瑚櫻花色為主，揉合金色、銀色與紅色珠光。眼彩凍同時具備抗水抗汗特性，即使長時間上妝或表情變化，也不易暈染、暗沉。PAUL & JOE 粉紅櫻花限量眼彩凍8g / 850元。（圖／品牌提供，黃筱婷攝）

延續櫻花主題，粉紅櫻花限量護手霜則將春天的氣息帶入日常保養。質地輕盈不黏膩，能迅速吸收，在肌膚表面形成柔滑細緻的保護膜，讓雙手維持潤澤與彈性。香氣有如初綻櫻花的清新氣息，逐漸轉為柔和花香，層次輕盈透明，不甜膩、不張揚，無論放在包包或辦公桌上，都是春季最實用也最療癒的小物之一。

PAUL & JOE 粉紅櫻花限量護手霜40g / 560元。（圖／黃筱婷攝）

4.情人節親密時光：LUSH 限量系列

情人節不一定要走制式路線，今年更適合送一份「能一起使用、一起記住」的禮物。LUSH 情人節限量系列以浸浴、香氣與肌膚觸感為主軸，從甜點系香氣到經典性感花香，將愛意轉化成一段可以慢下來共享的感官體驗。以下精選幾款最具代表性的新品，無論是雙人共享或獨享療癒，都很有記憶點。

以「浸浴」作為情人節開場。心心相印浴鹽靈感來自埃及豔后浸浴文化，椰奶、豆奶與燕麥奶調配出柔潤暖浴質地，適合在忙碌後好好放鬆；與你蕉心泡泡馬卡龍則以甜美蕉香打造綿密泡泡浴，獨享或共享都能營造親密氛圍。

LUSH 心心相印浴鹽 / 750元、LUSH 與你蕉心泡泡馬卡龍 / 550元。（圖／品牌提供）

將香氣與觸感延續到日常沐浴時光。莓果遊戲磨砂沐浴露以覆盆子與玫瑰交織出的甜美果香為主軸，結合溫和去角質配方，邊清潔邊拋光肌膚，洗後觸感柔滑細緻；性感花香閃亮噴霧則以茉莉、快樂鼠尾草與依蘭依蘭打造經典迷人氣息，加入細緻閃粉點綴，為情人節夜晚的肌膚增添低調卻吸引目光的光澤。

LUSH 莓果遊戲磨砂沐浴露110g / 600元、LUSH 性感花香閃亮噴霧 / 950元。（圖／品牌提供）





