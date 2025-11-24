「錯過研發導入期，就沒有機會了！」憑一台醫療AI伺服器，華碩孫公司搶下科技大廠吃不到的訂單

走進全台任何一間醫院，從護理師巡房的推車、病床旁邊的資訊面板，到手術室中精密的醫療電腦、斷層掃描儀器等，背後都藏著同一家台灣企業的技術「醫揚科技」。

這家從華碩子公司研揚科技獨立出來的公司，已是西門子、奇異（GE）等全球醫療設備大廠的合作夥伴，不只做嵌入式醫療電腦，更在近年AI爆發之際，開發出符合「醫療安規的AI伺服器」（安全與性能標準符合規定的醫療器材，國際上普遍認可的標準是IEC 60601-1），成功切入連商用伺服器大廠也難以跨足的藍海，成為AI醫療領域的隱形冠軍。

從醫療電腦代工到全設備代工，「彎道超車」打入歐美市場

近十年來，台灣電子大廠紛紛投入生技醫藥領域。醫揚科技創立之初，先是從為醫療設備廠商客製化嵌入式電腦起步，隨後發展自有品牌，推廣醫療安規電腦至醫院護理站與病床旁。

然而，他們很快發現代工模式的困境。「過去做醫療電腦代工，永遠都在等客戶開發新產品。」醫揚科技總經理莊富鈞接受專訪時表示，一個醫療儀器的生命周期長達8到10年，錯過研發導入期，就沒有任何機會，正是因為這份焦慮，成為轉型的催化劑。

2016年後，全球醫療大廠開始將重心從硬體轉向軟體與「療程」開發，並尋求硬體外包。莊富鈞敏銳觀察到並抓住這個趨勢「我們在2017年導入GMP（醫療器材優良製造規範）。」莊富鈞強調，這張門票至關重要，「這讓我們能從『醫療電腦代工』，升級到『醫療設備全代工』。」

這意味著不再只提供儀器內的「大腦」（電腦），而是能幫客戶打造小至呼吸器、檢測儀，大到複雜的手術設備，整機都可以生產。「等於是成功彎道超車，徹底擴大打擊範圍。」莊富鈞強調，不再需要苦等客戶10年一次的開發周期，而是能夠在醫療產品「任何生命周期」切入，化被動等待為主動出擊。

站上輝達肩膀！搶占AI醫療安規「第二張銷售單」

當AI浪潮席捲醫療產業時，許多新創公司興奮地拿著商用伺服器就想衝進醫院，卻立刻碰壁。「醫院的護理站或影像中心，怎麼可能放一台巨大又吵雜的商用伺服器？」莊富鈞笑著說。

憑藉多年在醫療場域的深耕，他們熟知醫院的「語言」。「我們專注開發『符合醫療安規』的AI伺服器。」莊富鈞解釋，這些伺服器必須具備無風扇、易消毒、抗電磁波干擾等特性，才能穩定運行。

也就是這樣的優勢，許多AI軟體商在客戶端測試失敗後，才回頭找到醫揚科技，「我們等於撈了很多『第二張單』。」

與巨人的合作，也成為醫揚勝出的關鍵之一。「我們是輝達醫療應用上的技術夥伴！」莊富鈞笑說，醫揚近期陸續採用英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）技術，開發專為醫療場域設計的AI伺服器與邊緣運算平台。

他指出，AI之所以在醫療領域快速被接受，關鍵在於它不談「取代」，而是談「輔助」，在全球醫護人力緊繃的當下，AI正成為醫師的「數位助理」。

舉例來說，像是手術影像分析，將2D影像重建為3D模型，協助醫生在規劃手術的最佳路徑；到內視鏡檢查時，AI可以即時將醫師的口述轉為結構化病歷；再到長照中心或居家遠距醫療，AI能24小時監測生理數據或影像，即時判斷病人跌倒、心率異常等風險，讓護理人員的時間花在刀口上。

以台灣為概念驗證基地，撬動全世界醫療市場

目前，醫揚科技高達95%營收來自海外。在歐洲，嚴格的醫療安規是天然的護城河；而在美國，則改變「推銷產品」的模式，醫揚反過來主動詢問GE、西門子等大廠：「你未來需要什麼技術？」

「當我們從需求面反推，把我們的技術藍圖和他們的趨勢綁在一起，客戶才知道醫揚科技是唯一和他們一樣100%專注醫療的科技公司。」莊富鈞表示。

如今醫揚正瞄準下一個爆發性成長的市場東南亞。「像是泰國、馬來西亞，正由政府主導打造全新的智慧醫院，一次到位就導入AI，商機龐大。」至於台灣，莊富鈞將其定位為「全球最佳的POC（概念驗證）場域」，「台灣的醫院願意創新，很多AI醫療流程，都是在台灣先落地驗證，我們再推廣到全世界。」

展望未來，他們的目光不僅止於亞洲新興市場的快速增長，「2030年以前，醫揚要成為一家全方位的『醫療科技公司』，而不只是一家醫療電腦公司。」意味著醫揚將從硬體製造商，進化為「解決方案整合者」。

未來，醫揚要提供的不是單一產品，而是以場景為核心的生態系，例如「智慧手術規劃方案」或「智慧居家照護方案」，打包所有必要的軟體、硬體與顧問服務。

從初始的一台電腦，到一台呼吸器，再到一套智慧手術系統。醫揚科技走出代工思維，憑藉著對醫療場域的深刻洞察與轉型策略，在AI浪潮之際，築起一道難以跨越的醫療級伺服器護城河。

