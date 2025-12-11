錯過等明年！ 武陵農場秋色繽紛 銀杏進入尾聲

武陵農場銀杏逐漸進入尾聲，吸引遊客上山拍美照。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市高山景點武陵農場已進入紅葉與銀杏季節，遊客上山賞楓追銀杏，不用遠赴日韓，也能欣賞繽紛秋色。武陵農場今日指出，今年的金黃銀杏已來到尾聲，目前最佳欣賞點主要在桃花莊旁，遊客要把握這週最後機會，錯過要等明年。

武陵農場的楓葉、銀杏進入絢麗時節，吸引遊客上山追楓、賞銀杏，尤其武陵農場銀杏落滿地，黃澄澄銀杏地毯，十分浪漫。

武陵農場表示，桃花莊銀杏是秋天限定的金黃，在山谷暖陽下，金葉灑落滿地，微風吹拂就像下起金色小雨，遊客都把握時間，用相機記錄秋天最後的溫柔。

