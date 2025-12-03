錯過等一年！下元節補財庫今晚11點開跑 4生肖不補恐衰整年

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天12月4日是農曆10月15日「下元節」，為三官大帝的水官生日，水官掌管財庫，因此下元節要補財庫，到供奉三官大帝的大廟，或在自家門口來拜拜祈求消災解厄，還能改運旺財，命理師楊登嵙指出，2025年乙巳蛇年，犯太歲的虎、猴、蛇、豬4個生肖，更要從下元節開始就要解厄、補運，提早為明年備足能量，趨吉避凶。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，三官大帝也稱為「三元大帝」、「三界公」，掌管天、地、水三界事務，是福祿壽的化身，三元大帝的誕辰祭拜有不同意義，上元節天官賜福，中元節地官赦罪，下元節則水官消災解厄，且「水」屬「財」，可補財運，到廟裡拜拜不僅能消災解厄，還能改運旺財，因此民眾絕對不要放過這天拜拜的好時機。

下元節水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動，所以，下元節唯一的禁忌就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。

楊登嵙建議，下元節拜拜時間為今(3)日農曆10月14日晚上11點後就能開始設香案祭拜，或農曆10月15日早上9點至11點。

供品可準備壽麵、蛋糕、甜湯圓3碗、清茶3小杯，以及5種水果，水果盡量是圓形的最好，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，台語諧音為「招你來旺」；龍眼乾的果肉為黑色，從五行五色來看，黑色屬水，「水」為財，有生財之意；龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。

他也建議，下元節拜拜金紙，選擇五色金(天金、頂極金、壽金、刈金、福金)。

楊登嵙指出，2025年乙巳蛇年，犯太歲的虎、猴、蛇、豬4個生肖，更要從下元節開始就要解厄、補運，提早為明年備足能量，趨吉避凶。(記者蔡淑媛攝)

