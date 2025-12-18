錯過等2105年！12/21迎最強轉運吉日 避免口出惡言

12月21日冬至恰逢「天赦日」，形成未來80年罕見的超級轉運吉日。命理師王老師表示，當天是最強招財轉運日，建議去天公廟或大型廟拜拜請求轉運，若錯過就要等到2105年。

12月21日冬至恰逢「天赦日」， 命理師王老師表示，當天是最強招財轉運日，建議去天公廟或大型廟拜拜請求轉運。（示意圖／中天新聞）

命理師王老師在IG發文表示，12月21日千萬別錯過，當天是最強招財轉運日，錯過就要等到2105年。他解釋，天赦日是向玉皇大帝祈求赦罪、請求轉運、消除厄運的日子，而冬至則是能量的轉換，陰盡而陽生，兩者碰在一起形成80年一遇的超強轉運日。

王老師指出，2026年是丙午火馬年被稱為「赤馬紅羊劫」，只要在天赦日當天誠心參拜，祈求玉皇大帝赦免罪業及壞運清除，擔任老闆、業務、投資人的人也能祈求財運爆發，事業順利、財運亨通。

王老師建議，如果2025年財運未開的人，務必要把握這天罕見轉運時機，記得到天公廟或是大型廟，準備正式的祈福疏文參拜，或補財庫金紙，祈求來年壞運清零，財運爆漲，事業飛升，讓2026旺一整年。

命理師柯柏成則提醒，天赦日唯一的禁忌就是避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理所受的果報會加倍回到自己身上，因此建議這一天全日素食。至於冬至應景的湯圓，無論是紅白小湯圓或包餡湯圓，他建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。

湯圓。（示意圖／中天新聞）

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

