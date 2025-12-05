錯過等80年！今年冬至逢天赦日 專家警告：恐收一波人走

命理師柯柏成指出，本年度最後一次天赦日恰好落在冬至當天，這樣的巧合堪稱百年難得一見，錯過這次機會恐怕得再等80年才能遇到。他提醒民眾把握這個難得的轉運時機，但也警告老天可能在冬至這天「收一波人走」，建議住院病患能出院就盡量出院。

命理師柯柏成指出，本年度最後一次天赦日恰好落在冬至當天，這樣的巧合堪稱百年難得一見。（示意圖／取自Unsplash）

柯柏成在4日發文表示，2025年乙巳年的冬至交節氣時間為陽曆12月21日晚間23時2分48秒，陰曆則是十一月初二。他解釋，天赦日必須在冬季遇上甲子日才會出現，因此一年當中僅有5至7天，而今年冬至又是本年度最後一次天赦日，兩個曆法的巧合相當罕見。

回顧過去百年歷史，柯柏成指出，上個世紀只有1922年出現過冬至同時是天赦日的情況，本世紀則僅有2002年及今年2025年。他強調，今年若沒把握住這個機會，下次就要等到2105年，絕大多數人一生當中頂多只能遇到1至2次，週期比哈雷彗星還要漫長。

在命理實務上，柯柏成提醒，老天確實會在冬至時節「收一波人走」。他說明，冬至是地球運行到遠日點的時刻，北半球日照最少、黑夜最長，加上天氣嚴寒，許多人可能過不了這一關。另一個關卡則是過年除夕前，這與古代將冬至視為過年的習俗有關。他建議住院病人「能出院就盡量出院」，避免將病氣連帶拖到下一年，因為冬至這個大節氣本身就是命運轉折的節點。

面對這個百年難得的轉運時機，柯柏成建議民眾可以到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或參加其他宮廟的法會。他表示，冬至當日的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，若沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好。柯柏成說，就算什麼都不做，早早在晚上23時以前就在床上躺平睡覺都可以，這不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

針對天赦日「煮錢水」的習慣，柯柏成分享今年冬至可以有特別做法。他建議將168枚硬幣加清水放在鍋中煮，同時多加幾片新鮮的橘子皮，煮沸後小心拿著鍋子到房子裡的各角落繞一繞，讓水蒸氣混著橘子香味為宅運換氣，帶來好運旺旺來。煮過的錢幣冷卻擦乾後，可以給家人各一枚當錢母帶在身上，剩餘的銅板用聚寶盆裝著放在家中財位，待下次天赦日前或除夕當天把銅板捐出去，無論是廟裡的功德箱或便利商店的零錢箱都可以，將善的能量傳播出去，讓自己更有福氣。

湯圓。（示意圖／中天新聞）

柯柏成也提醒，天赦日唯一的禁忌就是避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理所受的果報會加倍回到自己身上，因此建議這一天全日素食。至於冬至應景的湯圓，無論是紅白小湯圓或包餡湯圓，他建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。

