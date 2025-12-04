錯過等80年！「今年最後一次天赦日撞冬至」能量超強 特殊開運法快看

生活中心／賴俊佑報導

今年最後一次天赦日正好是冬至，湯圓建議吃雙數。（圖／資料圖）

錯過再等80年！命理老師柯柏成表示，今年最後一次天赦日正好是冬至，像這樣的強運雙吉日要等到2105年才會出現，因此柯柏成建議要好好把握，除了分享升級版的「煮錢水」開運法，這天吃湯圓要吃雙數，到廟裡或教堂許願也特別容易實現。

天赦日撞冬至能量超強 錯過再等80年

命理老師柯柏成表示，今年12月21日迎接二十四節氣的冬至，正好也是今年最後一次天赦日，「冬至又同時是天赦日，可以說稀有難見，百年一遇也不過分，以上個世紀整整一百年，只有1922年當年的冬至同時是天赦日，本世紀只有2002及今年2025年，錯過今年就要再等80年到下個世紀2105年才會再遇到冬至同是天赦日這樣的強運時機，因此絕大部份人的一生當中頂多也就能遇到一兩次，比哈雷彗星的週期還難等」。

廣告 廣告

柯柏成表示，遇上這種百年難得一次的轉運時機，當然是要好好利用把握，建議到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或是其他宮廟參加法會也可以；冬至當日的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，今年也是一樣，如果沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好，再不濟什麼都不做，早早在晚上23時以前就在床上躺平睡覺都可以，不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

命理老師分享升級版「煮錢水」，不僅招財還能提升宅運。(圖／翻攝自柯柏成臉書)

升級版「煮錢水」、湯圓吃雙數 開運禁忌一次看

以往天赦日求財可以煮錢水，不過冬至遇天赦日可以特別些，把168枚硬幣加清水放鍋中煮的時候，再加幾片新鮮橘子皮，煮沸後小心拿著鍋子到房子裡的各角落繞一繞，水蒸氣混著橘子的香味可讓宅運整個換氣。

天赦日這天到廟裡或教堂許願都特別容易實現，冬至更會把這種能量推高到頂點，這一天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上，因此更建議這一天全日素食以符合這樣的吉祥日子；冬至湯圓是應景的食品，紅白小湯圓或包餡湯圓，建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

31冰淇淋進駐台北101！離DQ全台首店超近 台灣限定蘇打快喝

不只茶葉蛋！7-11賣「免剝殼水煮蛋」萊爾富推玉米濃湯 搶50億熱食商機

台中好市多全球最賺錢！確定要有第3家？ 業者回應了

新聞幕後／林鳳營鮮乳隔9年重返好市多 討論度爆表！

