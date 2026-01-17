錯過與昆汀塔倫提諾合作機會！珍妮佛勞倫斯「因為我不夠漂亮」

珍妮佛勞倫斯日前出席金球獎紅毯，刺繡透視服相當搶眼。（路透）

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯近日在訪談中指出，她確信自己錯過名導昆汀塔倫提諾執導《從前，有個好萊塢》當中的演出機會，是因為網路上批評她「不夠漂亮」，不適合演出60年代的影星莎朗蒂，結果該角色由瑪格羅比奪下。

珍妮佛勞倫斯近期上podcast節目，當時主持人請她列出想要合作的影人清單，並且提到昆汀塔倫提諾曾經說過想和她合作，而珍妮佛勞倫斯說，昆汀確實曾經希望他可以出演《從前，有個好萊塢》的角色，但最終合作卻因為網友評論破局，「每個人都說『她不夠漂亮，不能扮演莎朗蒂』，我很確信這是真的。」但隨後她也說：「也可能他根本沒考慮讓我演這個角色吧。」

事實上，莎朗蒂的妹妹戴普拉曾在2017年受訪時提到，瑪格羅比是飾演她姊姊的最佳選擇，「她們（珍妮佛勞倫斯和瑪格羅比）都是非常有成就的演員，但我不得不說我的選擇是瑪格，我對珍妮佛勞倫斯沒有那麼多想法，並不是說我反對她。她只是，我不知道，她不夠漂亮。說這話很可怕，但我有我的標準。」

之後昆汀塔倫提諾也曾在2021年表示，他考慮在《從前，有個好萊塢》讓珍妮佛勞倫斯扮演另一個角色麗奈特弗洛姆，不過最後他選擇讓達科塔芬妮出演，並稱讚達科塔芬妮的演技。另外，他也解釋，珍妮佛勞倫斯曾看過劇本，兩人聊過了一會，但並沒有成功，「我很尊敬她作為一位女演員。」

