錯過要多罰10％！地價稅繳交倒數 竹市計9萬餘戶還沒繳

新竹市稅務局表示，今年地價稅開徵戶數共19萬617戶，截至11月18日仍有9萬5940戶尚未完成繳納，占比達50.33％。（陳育賢攝）

民國114年度地價稅已於11月1日開徵，繳納期限為11月30日，因適逢假日順延至12月1日。新竹市稅務局表示，今年地價稅開徵戶數共19萬617戶，截至11月18日仍有9萬5940戶尚未完成繳納，占比達50.33％，稅務局提醒納稅義務人務必把握期限盡速繳納，以免逾期被加徵滯納金。

稅務局說明，為鼓勵民眾使用電子化方式繳稅，推出「e化繳稅好EASY」抽獎活動，凡於12月1日前透過線上查繳稅服務、行動支付或掃描稅單上的QR Code繳納新竹市114年度地價稅，即可參加抽獎，有機會獲得1萬元商品券。

廣告 廣告

稅務局指出，民眾可持稅單至代收稅款金融機構（不含郵局）以現金或票據繳納；稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，或使用ATM、信用卡、晶片金融卡及電子支付帳戶等多元方式完成繳稅。已辦理金融機構（或郵局）約定轉帳繳納地價稅者，請於12月1日24時前於帳戶內預留足額存款，以利扣款。

新竹市稅務局表示，今年地價稅開徵戶數共19萬617戶，截至11月18日仍有9萬5940戶尚未完成繳納，占比達50.33％。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

稅務局提醒，尚未收到或遺失稅單者，可透過自然人、工商憑證、已註冊健保卡或行動自然人憑證進入「地方稅網路申報作業」的線上查繳稅服務查詢繳納；稅額在3萬元以下也可使用便利商店多媒體資訊機查詢並列印繳納單至櫃檯繳納。

逾期繳納稅捐，每逾3日將加徵1％滯納金，最高加徵至10％，還會被移送強制執行，請民眾務必如期繳納。

若納稅義務人受美國「對等關稅」政策影響，無法於規定期限內1次繳清，可申請延期或分期繳納，不受稅額限制。延期最長1年，分期最長可達36期（每期1個月）。相關規定及申請流程已置於稅務局官網「受美國關稅影響延分期繳稅專區」，民眾可上網查詢並下載表單辦理。

更多中時新聞網報導

手腳冰冷2成因 中醫教調養

改革分流 家長團體籲 保留校事會議

五月天阿信罕見跳舞 宋雨琦邀入團