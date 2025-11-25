錯過要等明年！好市多黑五尿布也有折扣 家長秒扛一箱回家

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物週 Black Friday」（黑五）本週火熱開跑。（示意圖／Unsplash）





美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物週 Black Friday」（黑五）本週火熱開跑，自11月24日至30日連續7天，將陸續釋出多達500項商品特惠，消費者搶購熱烈，今日（25 日）的優惠清單也曝光。

好市多今年的黑五期間，全台門市每日營業時間為上午8時至晚間9時30分，平日時段比去年提早了1小時，讓消費者有更多時間入場。今日（25日）好市多公布了多達20項的優惠商品，其中最引人注目的莫過於大尺寸的家電產品，其中SAMSUNG 65 吋NEO QLED顯示器，就祭出現省1萬2900元的驚人折扣。

好市多今年的黑五期間，全台門市每日營業時間為上午8時至晚間9時30分。（圖／翻攝自Google maps）

針對科技與電競愛好者，也有多項商品降價，包含ASUS R7電競桌上型電腦現省9000元，以及MSI 27吋曲面電競螢幕現省1000元。除了大型家電，生活類商品和季節性商品也提供了不錯的折扣，滿足不同消費者的需求，包括BOSE QuietComfort SC消噪耳機現省1600元、SHARK手提無線吸塵器現省2600元、DYSON吹風機現省 800 元、PHILIPS 攜帶式電鬍刀現省 1400 元。適逢冬季，雙人白鵝絨可水洗子母被現省1860元、象印VE真空微電腦熱水瓶4公升現省1100元，以及BEURER德國博依床墊型電毯雙人雙控長效型現省600元。

另外，BRITA純淨濾水壺3.6公升搭配濾芯組合現省1050元、無調味綜合堅果1.13公斤現省60元，以及熱門的M2超能膠原飲與水光膠原飲組合現省400元。應景的230公分LED聖誕樹現省3730元，以及逗趣的8呎充氣熊裝飾現省2250元，已為年底的節慶佈置提前備貨。

還有一名家長分享黑五逛好市多的驚喜收穫，發現一款與TOMICA聯名的輕巧褲，上頭印有孩子最喜歡的警車與火車圖案。折扣後一箱只要875元，換算每片約5.4元，讓她直呼超划算，「有TOMICA車車的尿布怎麼能不買？當然是立刻扛一箱回家！」

此外，蝦皮購物宣布，將在今年12月6日、13日兩天試行「全站大免運」，全站免領券、不限店家，店到店取貨滿199元、宅配滿490元即可免運；預計自2026年1月起全面實施，天天全站免運、不限店家、不限次數。

2026年起，蝦皮全站賣家也將適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲、樣品促銷模組等行銷工具，協助提升曝光與成交率；專案費率也將由7%調降至6%，盼在拉高流量的同時，減輕賣家負擔。

