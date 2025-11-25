錯過要等明年！好市多黑五尿布也有折扣 家長秒扛一箱回家
美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物週 Black Friday」（黑五）本週火熱開跑，自11月24日至30日連續7天，將陸續釋出多達500項商品特惠，消費者搶購熱烈，今日（25 日）的優惠清單也曝光。
好市多今年的黑五期間，全台門市每日營業時間為上午8時至晚間9時30分，平日時段比去年提早了1小時，讓消費者有更多時間入場。今日（25日）好市多公布了多達20項的優惠商品，其中最引人注目的莫過於大尺寸的家電產品，其中SAMSUNG 65 吋NEO QLED顯示器，就祭出現省1萬2900元的驚人折扣。
針對科技與電競愛好者，也有多項商品降價，包含ASUS R7電競桌上型電腦現省9000元，以及MSI 27吋曲面電競螢幕現省1000元。除了大型家電，生活類商品和季節性商品也提供了不錯的折扣，滿足不同消費者的需求，包括BOSE QuietComfort SC消噪耳機現省1600元、SHARK手提無線吸塵器現省2600元、DYSON吹風機現省 800 元、PHILIPS 攜帶式電鬍刀現省 1400 元。適逢冬季，雙人白鵝絨可水洗子母被現省1860元、象印VE真空微電腦熱水瓶4公升現省1100元，以及BEURER德國博依床墊型電毯雙人雙控長效型現省600元。
另外，BRITA純淨濾水壺3.6公升搭配濾芯組合現省1050元、無調味綜合堅果1.13公斤現省60元，以及熱門的M2超能膠原飲與水光膠原飲組合現省400元。應景的230公分LED聖誕樹現省3730元，以及逗趣的8呎充氣熊裝飾現省2250元，已為年底的節慶佈置提前備貨。
還有一名家長分享黑五逛好市多的驚喜收穫，發現一款與TOMICA聯名的輕巧褲，上頭印有孩子最喜歡的警車與火車圖案。折扣後一箱只要875元，換算每片約5.4元，讓她直呼超划算，「有TOMICA車車的尿布怎麼能不買？當然是立刻扛一箱回家！」
此外，蝦皮購物宣布，將在今年12月6日、13日兩天試行「全站大免運」，全站免領券、不限店家，店到店取貨滿199元、宅配滿490元即可免運；預計自2026年1月起全面實施，天天全站免運、不限店家、不限次數。
2026年起，蝦皮全站賣家也將適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲、樣品促銷模組等行銷工具，協助提升曝光與成交率；專案費率也將由7%調降至6%，盼在拉高流量的同時，減輕賣家負擔。
更多東森新聞報導
好市多黑鑽卡送高檔Villa＋8000回饋 過來人揭幕後真相
黑五要來了！好市多超殺優惠現省2.7萬 各大通路優惠一次看
達人列好市多「9大地雷商品」 示警：再便宜都別買
其他人也在看
只有一天，最低$1限量搶！濕巾、洗衣精、洗碗精 搶便宜攻略一次看
不知道為什麼，家裡那些日常用品永遠都是，沒了才發現要補貨。濕巾、洗衣精、洗碗精、洗髮精、馬桶清潔球等，每次都想說下次要多買幾個囤著，但永遠都在下一次後悔。 現在幫你把8款回購度超高的好物整理起來，全部都是會用到的真實清單，最重要的是，通通限時殺很大，甚至最低$1限量搶，滿額還又送好禮、超贈點，省到荷包樂開懷。Yahoo好好買 ・ 1 天前
美式賣場「黑色星期五」開跑！ 祭超殺折扣衝年末業績｜#鏡新聞
美式賣場今天(11/24)起迎接為期一週的「黑色星期五」，限時超殺優惠，大到家電、小到生活用品，統統都有打折，吸引不少民眾一早就搶推購物車進場消費，其中像是冰箱、電視，折扣都超過萬元以上，也引發許多消費者關注，不過以往折扣很大的黃金，第一天沒有任何優惠，也讓會員有些失望。鏡新聞 ・ 1 天前
11月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福11月壽星們生日快樂！2025年11月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳，不管是想吃火鍋、燒烤、排餐或吃到飽餐廳通通有，小編整理了壽星優惠餐廳的資訊，包括台中、台北、高雄、台南的餐廳慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
威力彩再槓龜！今彩539頭獎開出 「這縣市」幸運兒獨得800萬
台彩威力彩今（24）晚第一區開出獎號07、09、19、20、33、34，第二區07，派彩結果出爐，本期頭獎槓龜，下一期將於11月27日（週四）開獎，頭獎保證2億；不過今彩539部分，本期頭獎開出1注，台視新聞網 ・ 16 小時前
CASETiFY黑五超殺優惠！指定款最低5折 村上隆聯名手機殼、掛件限量開搶 iPhone 17配件趁現在入手 吉伊卡哇、線條小狗通通有
想要改變生活氛圍，最快、性價比最高的方式就是換手機殼，畢竟我們一整天手黏在手機上的時間可能比我們牽另一半的時間還要多，換上新的手機殼，馬上生活裡的平凡都會套上各種濾鏡。號稱全年最殺的CASETiFY雙11優惠搶購中！指定手機殼4件享65折優惠最划算，還不包款起來！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
黑五開打！ 民眾湧賣場血拚 警路邊圍拒馬防違停
台北市 / 綜合報導 黑色購物節到來，美式賣場推出超殺折扣，許多消費者一早就來報到，準備搶優惠。為了避免下午人潮增加，警方也在人行道擺上拒馬，防止違停亂像。此外，各大串流平台也跟上黑五檔期，紛紛推出超值優惠，讓民眾不僅能大肆採購商品，更能趁機訂閱享受影視娛樂。 人手一輛推車，消費者進入備戰狀態，準備大掃貨，平日上午的美式賣場，人潮絡繹不絕，通通都是衝著黑色購物節而來，但就擔心會人擠人，不少民眾特地選在上午時段來報到，民眾說：「人有比較少，我以為會很多人，結果沒有很多人，動線都滿好的。」、「我是早上來，下午我就不知道了，大家都滿守秩序就是有一點擁擠。」美式賣場推出優惠，包含家電類，電腦周邊及節慶飾品，都有超殺折扣，不過就擔心下午人潮增加，北市警方也在周圍人行道擺上拒馬，防止臨停及違停亂象，但回顧11月的購物檔期，不只有賣場，就連串流平台也不想錯失商機。11月的購物節，串流平台也加入戰局，AppleTV趁著黑五檔期，推出限時半價方案，LINE TV同樣也有5折優惠，先前雙11檔期還有，CATCHPLAY跟friDay影音推出下殺扣折，都讓串流大戰更加白熱化，不過穩坐市占率第一，用戶數過半的Netflix，似乎老神在在，沒有跟著推出優惠。行銷專家胡恒士說：「串流平台其實在前期的開發成本，都已經維持在一定的狀況，整個的費用壓低到吸引消費者，願意來做第一部的訂閱，接著消費者使用習慣之後，產生了黏著度，就有機會讓他變成長期訂閱，更多用戶，成本不會增加太多。」隨著高話題度的戲劇作品，接連上架串流平台，業者當然也不錯過優惠檔期，吸引用戶增加訂閱數。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
超商福袋來了！ 抽「WBC門票.台積電股票」搶商機
台北市 / 綜合報導 時令即將進入冬季，耶誕節即將來臨，加上緊接著就是農曆過年，業者紛紛看準節慶商機，推出特色福袋。而最受矚目的，就是有機會抽到，明年「世界棒球經典賽」的東京巨蛋門票，以及住房組的獎品；還有店家的耶誕福袋，與IP角色聯名，主打療癒商機；甚至有業者，推出輝達或是台積電的股東。 舉起獎杯熱烈歡呼，去年12強賽奪冠的感動，讓所有台灣人記憶猶新，如今將迎接明年3月的WBC，球迷們要搶票，還有另一種方式，因為有超商看準商機，只要購買耶誕福袋，就有機會抽到明年東京賽事的入場門票，顧客說：「我也希望可以抽到這個，2026年的東京經典賽的首輪比賽，那一起去跟我的家人，到東京去幫中華隊加油。」不只門票，保時捷黃金，只要買福袋都有機會帶回家，業者用豪華獎品搭配福袋商機，吸引消費者目光，還有業者與人氣IP角色聯名，一打開袋子，零零總總都是日常特色小物，裡面這支不是雨傘，而是毛茸茸的原子筆，主打療癒商機，記者VS.民眾說：「(那會滿期待聖誕福袋，在聖誕節檔期推出嗎)。」、「對，像是那個迪士尼的狗狗系列(福袋)，我就滿想買的，聖誕節就是一個花錢的時候。」過節就是要有儀式感，另外還有超商直接跳過耶誕節，讓你新年發大財，民眾如果購買發財卡，或是平安夜推出的馬年福袋，輝達以及台積電的股東，不同的業者各出奇招，讓冬天的過節氣氛更加熱鬧。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 17 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
財經權威爆料柯瑞和UA分手內幕！原來是因為沒有簽到「她」
體育中心／綜合報導NBA超級巨星柯瑞（Stephen Curry）近期正式與合作超過13年的運動品牌Under Armour分手，並將個人Curry Brand獨立運作。多家媒體最新報導指出，真正引爆柯瑞出走的關鍵，竟與WNBA 超級新星「女喬丹」克拉克（Caitlin Clark）有直接關聯。FTV Sports ・ 1 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前