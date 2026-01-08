錯過記憶體股飆漲怎麼辦？專家授「一字訣」破解焦慮：上車機會很多

受人工智慧（AI）熱潮帶動，全球半導體需求大幅攀升，記憶體價格也隨之水漲船高，然而，不少投資人因此陷入焦慮，主因在於錯過了這波記憶體行情，擔心未來不會再遇到這種大場面。對此，財經作家狄驤指出，投資人碰到這種狀況，最好的應對方式是「等」。

狄驤撰文指出，他這幾個月來都有持續追蹤NAND大廠群聯的發展，可以看到群聯在2025年大漲過後，進入約1個月的盤整盤，而這段盤整時期，正是他密切追蹤的時候，因為大趨勢沒有改變，搭配乖離收斂，往往就是新一波攻勢的開始。好消息是，群聯收斂季線乖離後，確實又往上大漲超過60%，在這之前群聯則是有多次與月線乖離收斂，並持續沿著月線走高。

狄驤提到，由此可知，投資人不需要擔憂，因為上車機會一直都很多，但假如在乖離較大時才進場，往往會無法承受短線的回檔。所以說，實際上場時，除了買跟賣之外，「等」也是非常重要的因素，等到一個好價格可以省去很多問題。

「『等』聽起來並不難，但實際上需要投資人累積較多經驗，瞭解市場發展，磨練心性後才能應對自如。」狄驤透露，在股市裡慢慢來真的會比較快，累積經驗，等待好價格都是如此。更重要的是，慢慢來才能讓投資與生活達到平衡，想清楚這一點後，不需要累積很多經驗，也能瞭解「等」的重要性。畢竟，投資是為了讓我們過上更好的生活，為了投資變得焦慮才是得不償失！

