錯過記憶體行情怎辦？ 專家曝「1訣竅」：機會還很多





受惠全球記憶體需求攀升，記憶體族群股價走強，不少投資人陷入焦慮，懷疑自己是否錯過了這波行情，擔心未來不會再遇到這種大場面，對此，財經作家狄驤分享，碰到這種狀況，最好的應對方式就是「等」。

狄驤在臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」發文說明，這幾個月來都有持續追蹤NAND大廠群聯的發展，可以看到群聯（8299）在2025年大漲過後，進入約一個月的盤整盤，而這段盤整時期，正是密切追蹤的時候，「因為大趨勢沒有改變，搭配乖離收斂，往往就是新一波攻勢的開始。」

狄驤分析，群聯收斂季線乖離後，又往上大漲超過60%，在此之前群聯則是有多次與月線乖離收斂，並持續沿著月線走高；由此可知，投資人不需要擔憂，因為上車機會一直都很多，但假如在乖離較大時才進場，往往會無法承受短線的回檔。

狄驤直言，除了買跟賣之外，「等」也是非常重要的因素，等到一個好價格可以省去很多問題。雖然「等」聽起來並不難，但實際上需要投資人累積較多經驗，瞭解市場發展，磨練心性後才能應對自如。他建議，在股市裡「慢慢來」真的會比較快，累積經驗，等待好價格都是如此。

狄驤提到，更重要的是，「慢慢來」才能讓投資與生活達到平衡，在想清楚這一點後，不需要累積很多經驗，也能瞭解「等」的重要性。他強調，投資是為了讓過上更好的生活，為了投資變得焦慮才是得不償失。

（封面圖／翻攝photoAC）

