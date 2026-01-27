錯過起漲點？專家曝1年前買「這1檔」股票驚人獲利：現在進場還不晚

財經中心／王文承報導

隨著AI熱潮持續延燒，被譽為「護國神山」的台積電，已成為全球人工智慧產業的重要風向標。從蘋果、輝達到各大科技巨頭，甚至各國政府與監管機構，目光幾乎同時聚焦在這家關鍵的晶片代工龍頭身上。如今，台積電正站在影響整個半導體產業未來的關鍵轉折點。外媒報導指出，如果投資者在一年前以1萬美元（約新台幣31萬元）購入台積電ADR股票，至今這筆投資已增值至約1.5萬美元（約新台幣47萬元），獲利相當可觀。

廣告 廣告

錯過起漲點？專家曝1年前買台積電驚人獲利



投資媒體《The Motley Fool》分析，台積電正受惠於人工智慧（AI）帶來的需求成長。近期，台積電頻頻登上新聞版面，不僅在美國新建工廠並持續擴大投資，還發布了優於市場預期的財報，顯示未來成長潛力仍然巨大。

報導指出，若一年前有投資台積電的投資人，如今財富已有顯著累積：1萬美元的投資已升值至1.5萬美元。台積電透過生產支撐各類創新半導體產品，持續推動AI產業的快速發展，而這股成長勢頭短期內看似不會放緩。

此外，報導認為，投資台積電的機會仍未結束。管理層預計未來將迎來高成長期，並持續增加資本支出以滿足需求。即便錯過了去年的漲幅，現在仍是參與台積電成長、布局未來的良好時機。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

政府住宅都能騙到手！身障男乞討靠「1招」成億萬富豪 官方查資產震驚

一堆人不知！她驚見丼飯連鎖店買「隱藏早餐」 眾人看價格全跪：太佛了

他驚見鄰居浴室裝這1物 洗澡全被看光！結局展開 驚呆眾人：太衝擊了

不只買東西！他體驗家樂福「隱藏服務」驚呆 眾人大讚：誰還去夜市？

