錯過輝達別再等！專家點名「這3檔」股票必抱10年 它擁有1無可取代優勢

投資媒體指出，過去十年科技股長期領漲大盤，而人工智慧目前仍處於發展初期，意味著這股趨勢在未來10年極可能延續。（示意圖／PIXABAY）

AI熱潮持續延燒，科技股的成長動能仍未見頂。投資媒體《The Motley Fool》指出，過去十年科技股長期領漲大盤，而人工智慧目前仍處於發展初期，意味著這股趨勢在未來10年極可能延續。以下整理3檔具備長期持有價值的AI核心股票。



1. 輝達（NVIDIA）：AI基礎設施霸主

輝達長年站在AI浪潮最前線，並建立起難以撼動的護城河。其核心優勢來自CUDA軟體平台，全球多數AI工具與程式庫皆針對輝達GPU進行優化，形成高度黏著的生態系。

此外，輝達獨有的NVLink高速互連技術，能讓多顆晶片共享記憶體、提升通訊效率，使整體運算效能大幅躍升。再加上CPU、DPU與網路設備的整合，輝達已能提供完整的AI超級電腦解決方案。

在全球企業與各國政府掀起AI「淘金熱」之際，資料中心基礎建設支出預期將長期維持高檔，輝達自然成為最大受益者之一。以估值來看，輝達目前預估本益比約24.5倍，PEG低於0.7，對長期投資人而言仍具吸引力。

2. Alphabet（Google母公司）：垂直整合的AI強權

Alphabet擁有市場上最完整的AI技術堆疊，從晶片、模型、軟體到基礎設施一應俱全。公司自行研發的TPU（Tensor Processing Unit）已用於訓練頂級AI模型Gemini，並深度整合至Google搜尋等核心產品，持續推動營收成長。

同時，Alphabet也讓企業客戶可透過Google Cloud使用TPU執行自家AI工作負載，進一步擴大雲端業務版圖。軟體方面，Vertex AI已成為企業級AI開發的重要平台。

在基礎建設上，Alphabet不僅自建大規模光纖網路，還陸續收購資料中心資安公司Wiz，以及能源公司Intersect。由於能源供應是AI資料中心擴張的最大瓶頸之一，這種垂直整合策略，讓Alphabet在AI競賽中具備長期優勢。目前預估本益比約25倍，估值仍屬合理水準。

3. 台積電（TSMC）：幾乎無可取代的晶圓代工龍頭

AI時代離不開先進晶片，而台積電在高階製程上幾乎形成壟斷地位。它是目前唯一能以極低缺陷率、大規模量產先進晶片的製造商，也是全球頂尖晶片設計公司的關鍵合作夥伴。

為因應AI需求暴增，台積電已宣布擴大資本支出，持續興建新晶圓廠。強勁的需求也帶來定價能力，市場傳出公司已向客戶表明，未來4年將逐步調漲價格。在高產能利用率與價格上調的雙重支撐下，毛利率可望維持高檔。

隨著AI資料中心持續擴建，台積電將成為最大受益者之一。從技術領先、產能擴張到估值水準來看，台積電目前預估本益比約24倍、PEG約0.7，被視為未來10年值得長期布局的優質AI概念股。

