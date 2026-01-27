錯過輝達別哭！分析師曝今年抱緊「10檔」潛力股：這3家公司漲幅驚人

財經中心／王文承報導

投資媒體指出，儘管部分投資人開始對AI題材感到疲乏，但現實是，AI不僅沒有降溫，反而正以更快速度滲透至各行各業。（示意圖／PIXABAY）

AI熱潮持續升溫，科技股依舊是投資人資金追逐的焦點。投資媒體《The Motley Fool》指出，隨著市場邁入2026年，人工智慧仍將牢牢占據華爾街的投資核心。儘管部分投資人開始對AI題材感到疲乏，但現實是，AI不僅沒有降溫，反而正以更快速度滲透至各行各業。

錯過時機別哭！分析師曝今年抱緊10檔股票



對於尋求下一波成長動能的投資人而言，以下10檔股票被點名為2026年最值得關注的AI概念股：



1. 輝達（NVIDIA）



談到AI投資，輝達仍是無可撼動的王者。公司位於AI基礎建設的核心，其GPU產品依舊是市場上效能與競爭力最強的平行運算方案。只要超大型雲端服務商持續擴大資料中心投資，輝達的成長動能就難以熄火。管理層預估，全球資料中心資本支出至2030年將達3至4兆美元，讓輝達不僅是2026年的首選，也具備長線吸引力。

2. 博通（Broadcom）



博通在AI晶片領域走出差異化路線，專注為客戶量身打造ASIC（應用專用積體電路）。雖然這類晶片不適合多用途運算，但在特定工作負載下，能以更低成本提供更高效率，深受大型客戶青睞。

3. 超微（AMD）



AMD過去在GPU市場長期落後輝達，其早期AI加速器也被視為價格取向的替代方案。不過，在輝達產能吃緊的情況下，AMD逐步獲得更多採用。公司預期，未來3至5年資料中心業務營收年複合成長率可超過60%，整體營收CAGR有望突破35%，若順利實現，AMD將成為2026年以後的重要潛力股。

4. 台積電（TSMC）



不論是輝達、AMD還是博通，最終都仰賴台積電生產先進晶片。作為全球技術領先的晶圓代工龍頭，台積電是AI產業鏈中不可或缺的關鍵角色。在客戶對未來數年AI需求高度樂觀的背景下，台積電被視為參與AI基礎建設浪潮中，相對中性且穩健的投資選擇。

5. Alphabet（Google母公司）



一年前市場仍對Alphabet前景存疑，但如今局勢已明顯改善。憑藉雄厚的資本與技術實力，大型語言模型Gemini逐漸展現競爭力，加上廣告市場回溫，核心業務成長動能可望延續至2026年。

6. Meta Platforms



Meta積極將AI導入旗下社群平台，以提升廣告投放效率與變現能力。更具想像空間的是，公司大力布局AI智慧眼鏡等新產品，試圖讓生成式AI走出螢幕、融入日常生活。即使新產品尚未全面反映在股價中，既有社群平台仍提供穩定且可觀的現金流支撐。

7. 亞馬遜（Amazon）



亞馬遜在2025年的股價表現相對落後，但分析師看好2026年有機會迎來反彈。關鍵在於AWS成長重新加速，越來越多企業透過AWS訓練與部署AI模型，顯示AI工作流程需求快速升溫。

8. SoundHound AI



以下三家公司規模較小、風險較高，但潛在報酬也更具爆發力。SoundHound AI結合語音辨識與生成式AI，應用場景涵蓋速食點餐、客服系統與車載助理。隨著客戶採用率提升與營收成長，若能成功擴大規模，股價上行空間不容忽視。

9. Nebius



Nebius是專注於AI市場的資料中心營運商，大量採購輝達GPU並出租運算能力給企業客戶。管理層預期2026年將進入高速成長期，從2025年第三季年化營收約5.51億美元，目標在2026年底躍升至70至90億美元，成長潛力相當驚人。

10. Applied Digital



Applied Digital同樣深耕資料中心市場，但採取更接近不動產的營運模式，將建置完成的資料中心出租給自行架設伺服器的客戶。公司簽訂長達15年的長期租約，提供穩定的獲利能見度。隨著新設施陸續啟用，營收有望持續擴大，成為參與AI建設浪潮中風險相對較低、但仍具成長性的選項。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

