錯過輝達別灰心！分析師曝「這2檔」股票必須跟進：需求旺到2028年

財經中心／王文承報導

分析師Keithen Drury直言，台積電與美光科技在2026年將是明確的贏家，投資人應確保投資組合中有適度配置。（圖／翻攝自pixabay）

AI熱潮持續升溫，各大企業摩拳擦掌爭奪全球AI霸主地位。然而，真正的贏家其實並不難辨識，因為企業在AI領域的資本支出規模已達前所未見的水準。投資媒體《The Motley Fool》指出，在眾多受惠標的中，最關鍵、也最值得投資人關注的，正是台積電（TSMC）與美光科技（Micron Technology）。這兩家公司位居AI技術生態系的核心位置，若少了它們，當前的AI發展幾乎難以想像。分析師Keithen Drury直言，這兩家公司在2026年將是明確的贏家，投資人應確保投資組合中有適度配置。

分析師曝這2檔必須跟進：需求旺到2028年



台積電（TSMC）



台積電是全球領先的邏輯晶片製造商，也是目前全球營收規模最大的晶圓代工廠。隨著與輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等科技巨頭建立深度合作關係，台積電早已成為全球科技產業不可或缺的關鍵夥伴。

若沒有台積電，生成式AI的發展將截然不同；一旦其產能不足，全球甚至可能陷入嚴重的晶片短缺，徹底改變科技產業的運作方式。也因此，台積電被視為全球最重要的公司之一，其先進製程與製造能力幾乎無可取代。從高階電子裝置到新興科技應用，台積電的邏輯晶片無所不在。

目前，AI相關需求正快速推升台積電的晶片訂單。公司預估，從2024年至2029年，AI晶片營收將以年複合成長率（CAGR）中高50%的驚人速度成長。能在如此長的時間內維持這樣的增速相當罕見，也凸顯AI在台積電商業模式中的戰略地位正持續升高。

儘管成長動能強勁，台積電目前的股價估值卻相對同業偏低。以約23倍的預估本益比交易，明顯低於多數大型科技股約30倍的水準，卻擁有更快的成長速度。分析師認為，這樣的估值落差為投資人提供了極具吸引力的切入機會，尤其是在展望2026年成長潛力的背景下。

美光科技（Micron Technology）



相較於台積電位於晶片製造端，美光科技則站在AI運算的另一個關鍵位置——記憶體。對AI系統而言，記憶體是不可或缺的核心元件，而AI運算正快速吞噬全球的記憶體產能。其中，最受投資人關注的是美光的高頻寬記憶體（HBM），該產品已被廣泛應用於輝達等領先AI運算單元的圖形處理器（GPU）。

一旦記憶體成為AI運算的主要瓶頸，價格便可能大幅上漲，直接推升美光的獲利表現。事實上，這樣的情況已逐步顯現。美光營收呈現每季大幅成長趨勢，且公司預期這股成長動能將延續至2026會計年度。

不過，記憶體產業向來具有高度循環性，波動性也明顯高於邏輯晶片，這正是美光股價估值長期低於台積電的主因之一。目前，美光僅以約10倍的預估本益比交易，是市場上估值最低的AI概念股之一。若記憶體供不應求的情況持續數年，這樣的估值顯得相當合理；但若產能迅速釋出、價格回落，也可能對股價造成壓力。

儘管如此，分析師認為投資人無須過度擔憂。美光在第一季法說會中指出，公司產品「幾乎全數售罄」，且市場需求仍在快速成長。公司預期，HBM市場在2028年前將以年複合成長率40%的速度持續擴張，而美光正處於極佳位置，能充分受惠於這波趨勢。

整體而言，分析師認為，無論是著眼2026年或更長遠的未來，美光科技仍是極具吸引力的投資標的，因為這場由AI驅動的記憶體供需失衡，在短期內恐怕難以完全化解。

