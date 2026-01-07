錯過這波再等10年？美股多頭列車啟動 跟著「最強龍頭」賺長線

財經中心／師瑞德報導

2025年美股ETF市場熱鬧非凡，全年10檔新兵掛牌狂吸18萬投資人。其中，統一美國50（009811）與新光美國電力基建（009805）表現亮眼。然而，10月才上市的「貝萊德標普卓越50」（009813）以黑馬之姿，短短兩個月圈粉4.2萬人奪下新人王寶座，顯示投資人對其「打包輝達、波克夏等50大龍頭」的攻守兼備策略買單，積極佈局2026年AI長線行情。（AI製圖）

隨著美股在AI浪潮推升下屢創新高，台灣投資人「錢進美股」的熱度在2025年達到頂峰。回顧過去一年，投信業者看準海外投資商機，爭相發行美股相關ETF，全年共有10檔新商品掛牌上市，合計吸引超過18萬名投資人加入這場資本盛宴。從科技巨頭、電力基建到主動式選股，各類題材百花齊放，顯示國內資金對於配置美元資產的需求正大幅攀升。

群雄並起！統一、新光、中信各據山頭

檢視這份2025年美股ETF「新生榜單」，各家投信皆繳出不錯的成績單。統一美國50（009811）於7月底掛牌，憑藉著追蹤美股前50大權值股的策略，累積受益人數達37,662人，表現相當穩健；主打AI電力缺口題材的新光美國電力基建（009805），則以31,520人的規模緊追在後，顯示利基型產業同樣受到市場青睞。

此外，中信NASDAQ（009800） 與 中信美國創新科技（009801） 於年初同步掛牌，分別擁有2.3萬及1.2萬名股東；野村美國研發龍頭（00971） 與 富邦標普500（009814） 亦各自擁有一萬多名支持者。值得注意的是，主動式ETF如 主動摩根美國科技（00989A） 雖較晚掛牌，但也迅速累積了11,645名受益人。至於 台新標普科技精選（009807） 與 台新標普500（009806） 則處於起步階段，受益人數落在1千至2千人之間。

超級新人王！009813掛牌兩月吸4.2萬人 指名度逆勢奪冠

在激烈的競爭中，市場目光焦點落在了去年底壓軸登場的黑馬：「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）。儘管該ETF遲至10月20日才掛牌，上市時間不到兩個半月，但受益人數卻如火箭般竄升，一舉突破4.2萬人大關（42,690人）。這股爆發力讓它在所有2025年新上市的美股ETF中，硬是超車了較早掛牌的統一美國50與新光美國電力基建，躍居年度「人氣新人王」。

為何009813能後發先至？經理人楊貽甯點出關鍵，該ETF精準解決了投資人「想買美股但不知從何下手」的痛點。其選股邏輯簡單而強大：直接網羅標普500指數中市值最大、最具代表性的50位「資優生」。對投資人而言，這意味著不需要去賭單一公司的財報風險，只要透過一檔ETF，就能直接站在巨人的肩膀上，一鍵打包「美國最強的50家公司」，輕鬆佈局全球經濟領頭羊。

攻守兼備！輝達領軍攻、波克夏助防守 建構最強護城河

進一步剖析009813的成分股結構，其「攻擊型」與「防禦型」的完美配置是吸金主因。

在攻擊端，該ETF囊括了美股科技七巨頭及其周邊生態系，包括輝達、蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、特斯拉與網通晶片大廠博通。這些企業不僅是AI趨勢的定義者，更是全球科技資本支出的主要受惠者，為ETF提供強勁的資本利得動能。

在防禦端，009813則納入了具備強大護城河的傳產與金融龍頭，如股神巴菲特掌舵的波克夏・海瑟威、金融巨擘摩根大通、減肥藥霸主禮來，以及零售雙雄沃爾瑪與好市多、能源巨獸艾克森美孚。這些企業擁有穩定的現金流與強大的「全球定價能力」，即便面對通膨或市場波動，仍能維持穩健獲利，為投資組合提供了一層厚實的安全氣墊。

資金狂潮！外資FOMO情緒發酵 看好美股旺至2026

這股美股熱潮的背後，反映的是全球資金板塊的劇烈移動。根據EPFR Global數據顯示，2025年外資流入美股基金的年化規模達1,340億美元，創下歷史次高紀錄，市場瀰漫著「錯失恐懼症（FOMO）」情緒。

展望2026年，楊貽甯深入分析，美股行情有機會一路延續。主要支撐來自於美國企業獲利與每股盈餘（EPS）連續上修，且成長動能已從「科技七巨頭」擴散至更廣泛的產業龍頭；加上AI資本支出紅利持續發酵，以及聯準會降息循環可望降低政策不確定性，皆有利於風險性資產表現。面對2026年開年的市場波動，建議投資人可採取「定期定額」策略佈局009813，透過時間分散成本，同時掌握美國50大龍頭企業的長期成長趨勢。

2025年美股ETF市場熱鬧非凡，全年10檔新兵掛牌狂吸18萬投資人。其中，統一美國50（009811）與新光美國電力基建（009805）表現亮眼。然而，10月才上市的「貝萊德標普卓越50」（009813）以黑馬之姿，短短兩個月圈粉4.2萬人奪下新人王寶座，顯示投資人對其「打包輝達、波克夏等50大龍頭」的攻守兼備策略買單，積極佈局2026年AI長線行情。（資料來源／CMoney）

