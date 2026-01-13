錯過還有機會！專家點名要抱緊「這10檔」股票 這家公司營收預計將暴漲

財經中心／王文承報導

AI熱潮持續延燒，許多投資人依舊緊抱科技股不放。投資媒體《The Motley Fool》指出，隨著邁入2026年，人工智慧仍是華爾街最核心的投資主軸。即使部分投資人開始出現審美疲勞，但現實是，AI不但沒有退燒，反而正加速滲透各行各業。對於尋找下一波成長動能的投資人而言，以下10檔股票被視為2026年最值得關注的AI概念股。

1. 輝達（NVIDIA）



談到AI投資，輝達依舊是無可撼動的龍頭。公司站在AI基礎建設最核心的位置，其GPU仍是市場上最具效能與競爭力的平行運算解決方案。只要超大型雲端業者持續大手筆投資資料中心，輝達的成長引擎就不會熄火。管理層預估，全球資料中心資本支出至2030年將達3至4兆美元，這使得輝達不僅是2026年的首選，也具備中長期投資吸引力。

2. 博通（Broadcom）



博通在AI晶片領域走出與眾不同的道路。相較於輝達的通用型GPU，博通專注於為客戶量身打造ASIC（應用專用積體電路）。這類晶片雖不適合多功能運算，但在特定工作負載下，往往能以更低成本提供更高效率，深受大型客戶青睞。

3. 超微（AMD）



AMD長期在GPU市場落後輝達，其早期AI加速器也多被視為價格導向的替代方案。不過，隨著輝達產能持續吃緊，AMD的產品逐漸獲得更多採用。公司預估，未來3至5年資料中心業務營收年複合成長率將超過60%，整體營收CAGR也可望超過35%，若目標實現，AMD將成為2026年及更長期的潛力股。

4. 台積電（TSMC）



無論是輝達、AMD或博通，最終都仰賴台積電生產先進晶片。作為全球技術最領先的晶圓代工龍頭，台積電是AI產業不可或缺的關鍵角色。在眾多客戶對未來五年AI前景高度樂觀的背景下，台積電成為參與AI基礎建設浪潮中，相對中性且穩健的投資選擇。

5. Alphabet（Google 母公司）



一年前，市場對Alphabet的前景仍抱持疑慮，但如今局勢已明顯翻轉。憑藉龐大資本與技術資源，其大型語言模型Gemini的實力逐步展現。同時，廣告市場回溫也帶動核心業務成長，這股動能預期將延續至2026年。

6. Meta Platforms



Meta正全力將AI技術導入旗下社群平台，以提升廣告效率與變現能力。更具想像空間的是，公司積極布局AI智慧眼鏡等新產品，嘗試讓生成式 AI 走出螢幕、融入日常生活。若產品成功普及，將為營收帶來尚未反映在股價中的新成長曲線；即便如此，其社群平台本身仍具備穩定且可觀的現金流。

7. 亞馬遜（Amazon）



亞馬遜2025年股價表現相對落後，大幅不如大盤，但分析師看好2026年可能迎來轉機。關鍵在於AWS成長重新加速，越來越多企業透過AWS來訓練與部署AI模型，顯示AI工作流程需求正快速升溫。

8. SoundHound AI



以下三家公司規模較小、風險相對較高，但潛在報酬也更具爆發力。SoundHound AI結合語音辨識與生成式AI，應用場景涵蓋速食點餐、客服系統與車載助理。隨著客戶採用率提升與營收快速成長，若能成功擴大規模，股價上行空間不容小覷。

9. Nebius



Nebius是專注於AI市場的資料中心營運商，大量採購輝達GPU，並將運算能力出租給企業客戶。管理層預期2026年將迎來高速成長期。以2025年第三季年化營收約5.51億美元計算，公司預估2026年底將暴增至70至90億美元，成長潛力相當驚人。

10. Applied Digital



Applied Digital同樣深耕資料中心市場，但採取更接近不動產的商業模式，將建置完成的資料中心出租給自行架設伺服器的客戶。公司簽訂長達15年的租約，提供穩定的獲利能見度。隨著新設施陸續啟用，營收有望持續擴大，成為參與AI建設浪潮中風險相對較低、但仍具成長潛力的選項。

